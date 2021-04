La columna de la Ubfal: otro acierto de Masterchef al llevar amigos de participantes

Como todos los días, la periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, llevó adelante su habitual columna con todas las novedades del mundo de la farándula, donde el programa de las hornallas más famosas del mundo fue lo más visto del día, con más de 19 puntos, pese a que en simultáneo se estaba jugando el segundo tiempo del partido de Boca por Copa Libertadores.

Aquí, un resumen de lo más destacado de la TV

"Fue una fiesta ver a Nito Mestre cocinar junto a Juanse en MasterChef Celebrity 2, en una propuesta televisiva cálida y divertida, la tele que la gente quiere ver como la que ofrece Jey Mammon por América , sin agresiones y con talento y empatía con el público en tiempos difíciles. Además, Malena Guinzburg mostró cómo llegó para estar con su amiga, Claudia Fontán, prácticamente familia porque la Gunda era mujer de Fontova cuando ella era una niña y trabajaban con su padre, Jorge. Por el lado de los ex Casi Angeles, Mery del Cerro fue la amiga presente de Cande Vetrano y Rochi Igarzábal, su melliza, llegó para acompañar a Gastón Dalmau. Y Fede Bal guió a su mamá, Carmen Barbieri, en una noche divertida y distinta para el reality".

"Hablé con Ángel De Brito quien me afirmó la veracidad de su chat con Verónica Soldato, la mujer de Horacio Cabak a la cual no tenía agendada y recién la agregó a sus contactos cuando le empezó a escribir estando al aire este lunes a las 9.56 de la mañana. Me comuniqué con Ángel porque en la noche de este martes en Polémica en el Bar, el hombre al que le descubrieron la infidelidad le contestó a Flavio Azzaro que su ex esposa no lo está poniendo en ninguna situación de nada, como queriendo protegerla, reiterando que dejen a su familia afuera de todo esto, después de que el periodista deportivo le preguntara si es verdad que fue ella la que le escribió a Ángel. No hay que olvidar que el conductor de La Jaula de la Moda mencionó que todo lo que tenga que resolver será muy lejos de un estudio de grabación. Y el animador de LAM afirmó que Verónica le pidió por recomendación de su abogado que no muestre los chats ni pase los audios que ella le mandó".

"Mientras Matilda Blanco, como Vero de la Canal, Miriam Lanzoni y Fernanda Callejón están contagiadas de Covid, en este martes al mediodía, Valeria Archimó estaba en camino a la grabación de Corte y Confección cuando a la altura de Vicente López, tuvo un accidente que le valió un susto grande. La producción del programa recibió la noticia por la propia Valeria que minutos después de haber salido del shock que le produjo la situación, se comunicó para contarles lo sucedido. Inmediatamente, la producción del programa a cargo de La Flia, liberó a la artista de su jornada laboral y resolvió su participación con el reemplazo que en este caso será su coach. Es por eso que en la emisión, que recién se verá la semana que viene, Archimó estará ausente. En tanto, la bailarina que se encuentra en perfecto estado, a partir de mañana ya retomará su participación en el reality de moda conducido por Andrea Politti donde se incorporó recientemente para reemplazar a Miriam Lanzoni tras su dar positivo de Covid".