Estofado de carne con papas: receta casera tradicional

Hay platos que tienen el poder de transportarnos a la cocina de nuestra infancia con apenas sentir su aroma. El estofado de carne con papas es uno de ellos: una comida abundante, reconfortante y de esas que invitan a sentarse a la mesa sin apuro. Con ingredientes sencillos y una cocción pausada, se convierte en una opción ideal para compartir en familia, especialmente cuando bajan las temperaturas.

Aunque no requiere técnicas complicadas ni productos costosos, preparar un buen estofado tiene sus secretos. La clave está en dorar la carne antes de incorporar el resto de los ingredientes y dejar que todo se cocine lentamente, para que los sabores se integren y la salsa adquiera esa consistencia espesa tan característica.

Los secretos para conseguir un estofado bien sabroso

A la hora de cocinar, las pequeñas decisiones hacen la diferencia. Elegir un corte de carne adecuado, por ejemplo, ayuda a conseguir una textura tierna después de la cocción. Los cortes que necesitan más tiempo para ablandarse suelen funcionar muy bien en este tipo de preparaciones.

Otro detalle importante es no apurar el proceso. Si bien puede resultar tentador subir el fuego para terminar antes, el estofado necesita tiempo para que la carne se ablande y las verduras aporten todo su sabor. Además, dorar la carne al comienzo permite desarrollar aromas más intensos que enriquecen el resultado final.

Las papas también tienen su protagonismo. A medida que se cocinan, absorben parte del sabor del caldo y aportan cuerpo a la salsa. Eso sí, conviene controlar su punto para evitar que se desarmen por completo.



Ingredientes

750 g de carne vacuna para olla (roast beef, paleta, osobuco o tortuguita)

3 papas medianas

1 cebolla grande

1/2 pimiento morrón o verde

2 dientes de ajo

1 zanahoria cortada en rodajas finas

500 g de tomate triturado o puré de tomate

1 vaso de vino tinto o blanco (opcional)

1 taza de caldo de carne o verduras

Condimentos: 1 hoja de laurel, pimentón dulce, orégano, sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva o girasol para dorar

Preparación

Cortar la carne en cubos parejos de unos 3 a 4 centímetros. En una olla grande o cacerola, calentar un chorro de aceite. Incorporar los trozos de carne y dorar bien por todos sus lados durante 8 a 10 minutos. Este paso es fundamental: el dorado creará la base de sabor en el fondo de la olla. Retirar la carne y reservar. En la misma olla y aprovechando el fondo de cocción, agregar la cebolla, el morrón y el ajo picados bien finos, junto con la zanahoria en rodajas. Salpimentar ligeramente y cocinar a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente y tierna. Volver a incorporar la carne a la olla. Volcar el vaso de vino y raspar suavemente el fondo con una cuchara de madera para despegar todos los jugos adheridos. Dejar cocinar unos 3 a 5 minutos hasta que el alcohol se evapore por completo. Sumar el puré de tomate, el caldo, la hoja de laurel y los condimentos (pimentón u orégano). Tapar la olla, bajá el fuego al mínimo y dejar cocinar suavemente durante 45 a 50 minutos, revolviendo de tanto en tanto.

Con información de Diario Uno Recetas