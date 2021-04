La columna de la Ubfal: lo que dejó el regreso de Rial con un alto rating

La panelista de espectáculos en LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, desarrolló las principales noticias del mundo de la farándula, en su habitual columna dentro del programa "Vive Cada Día", con todo lo que dejó el super lunes en la televisión argentina, con propuestas renovadas.

A continuación, un resumen de las novedades más destacadas

"Fue un primer programa y sirvió para mostrar la lograda escenografía de América para TV Nostra, el ciclo diario con el que Jorge Rial volvió a la televisión de donde se había despedido en diciembre pasado al dejar Intrusos. Las secciones, los informes y la actualidad quedarán para otro día, porque la entrevista a Matías Morla fue el único eje del envío, con los comentarios del propio conductor y de sus panelistas: Marina Calabró (siempre aportando data y primicias), Angela Lerena y Diego Ramos, quien anticipó que buscará representar al televidente. En este debut, TV Nostra tocó pico de 5.5 en la entrevista a Morla, cumpliendo con las mejores expectativas y en competencia con Bendita TV, en este estreno se habría quedado con el tercer puesto en su horario con 4.7 frente a los 4.3 de Canal 9".

"Lo del romance con Carina Zampini nunca fue y ahora Mariana Fabbiani contó que en su programa de los mediodías de El Trece, le buscará novia a Federico Seeber, su compañero en el piso para las noticias de actualidad. Fabbiani no tiene ganas de pensar en la competencia y por eso develó hablando por la Once Diez, que cuando escuchó a Flor Peña diciendo que “desde afuera” iban a intentar enfrentarlas, le mandó un mensaje porque 'no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo'. Mariana planteó que 'es importante que corramos nuestro ego y que pensemos en no enfrentarnos, en que hagamos las dos un programa que esté bien, con equipos que estén contentos y que podamos competir…..Sería ideal que a todos nos vaya bien porque detrás de nosotras hay mucha gente trabajando. La escuche y le dije ‘qué alegría, pienso tan parecido"’.

"En la noche de este lunes Santo Biasatti debutó en el noticiero de NET TV junto a María Areces y quien llegó para saludarlo y abrazarlo es María Laura Santillán, mujer de Jorge Fontevecchia, responsable de la señal de aire. Biasatti formó parte durante 26 años del grupo ARTEAR y fue compañero de María Laura en Telenoche durante 13 y tanto el periodista como su colega, se fueron sin despedirse del noticiero, pero mantienen entre ellos una muy buena relación que se pudo valorar en el abrazo que mostró la web de la empresa. El canal emitió ayer el estreno de “Buen Plan” de 14 a 16 con la conducción de Iliana Calabró, renovó su staff de “Reperfilar”, incluyendo el debut de la nieta de Biasatti, Agostina, como columnista de espectáculos, en el canal donde siguen Pampita Online y “Editando tele” conducido por Diego Korol".