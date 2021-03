La búsqueda de Maia no se detiene: identifican ropa del secuestrador

La intenta búsqueda para dar con el paradero de Maia Beloso continúo durante la madrugada de este jueves. Efectivos de la Policía Federal, de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires realizaron un barrido casa por casa en la zona de Luján, mientras que el ministro Sergio Berni llegó en helicóptero a General Rodríguez donde se encontró con familiares de la menor de 7 años en la base de operaciones que montó la cartera de Seguridad bonaerense. La madre de la nena identificó ropa que sería del secuestrador en un descampado sobre la ruta 6.

Personal de las fuerzas de seguridad federal, provincial y porteña con perros rastreadores y equipos de la Policía Científica se encuentran realizando la búsqueda de Maia y Carlos Savanz yendo casa por casa, siguiendo datos que aportan vecinos y rastrillando la zona. La última pista los llevó a la casa de un tío del secuestrador en la localidad de Luján.

Previamente, sobre el kilómetro 151 de la ruta 6, los efectivos encontraron ropa que la madre de Maia reconoció pertenecerle a Savanz.

Ana Mottino, secretaria de Justicia y Seguridad de General Rodríguez, se acercó al lugar y explicó que “se llegó a través de un rastrillaje con el acompañamiento de familiares de Maia y al arribar encontraron un lugar precario, en el que hallaron un colchón, una almohada y un buzo”.

“A la vista de la mamá, reconoce el buzo como que era del imputado”, señaló Mottino, quien aclaró que la prenda deberá ser sometida a las correspondientes evaluaciones para determinar “si la evidencia es acertada o no”.

La funcionaria local explicó que “detrás de cada dato que aportan los vecinos, y que llegan al 911, se verifica todo y se trabaja en coordinación”. “Estamos todos colaborando para encontrar a Maia”, concluyó en diálogo con Tn.

Se están por cumplir tres días del secuestro de la menor. El propio Sergio Berni, lamentó el atraso en la investigación pero adelantó que están “por el buen camino”.

“Vamos a concentrar la búsqueda en Luján, por un dato aparentemente importante. La reconstrucción que estamos haciendo va por el buen camino, pero tres días atrás”, indicó el ministro ante la prensa en la base de operaciones montada en General Rodríguez.

El funcionario también reveló que Savanz “le dijo a la madre de Maia que iba a llevar a la nena al zoológico” de Luján. Y describió al secuestrador: “No estamos hablando de un terrorista o de un delincuente que pertenece a una banda criminal organizada. La calle es su ambiente natural, es un territorio que conoce. Es muy probable que él no sepa que la estamos buscando. Me parece que no hay una relación agresiva; esto es una interpretación mía. Igualmente es muy imprudente sacar conclusiones”.

Por otra parte, el abogado de la familia de Maia, Rodolfo Baqué, dio a conocer que la Policía encontró ayer en General Rodríguez una bicicleta que Savanz utilizó hasta el jueves de la semana pasada. Fue hallada en descampado sobre la calle Las Araucarias, entre El Tucán y El Cardenal. “La reconoció la mamá de Maia. Este chacal le prometió a la mamá que se la iba a regalar pero ella no la quería”, agregó el letrado. El rodado tiene un canasto de plástico trasero similar al de la bicicleta en la que el sospechoso se llevó a la nena el lunes pasado.

Fuente: Infobae