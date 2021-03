Primicia en la columna de la Ubfal: qué canal transmitirá la entrega de los Martín Fierro

Después de ponderar los muy altos números de rating que tuvieron anoche los canales de cable de noticias a partir de la cobertura de la noticia por la desaparición de la pequeña Maia, Laura Ubfal desarrolló en LA BRÚJULA 24 las novedades más importantes del mundo del espectáculo.

El resumen de su columna en el programa "Vive Cada Día"

La empresa responsable de la organización de los Martín Fierro de Television estaría cerrando los detalles para la transmisión, en el próximo mes de abril, con Canal 9. Demorados por la pandemia, finalmente APTRA podrá entregar las esperadas estatuillas con la premiación de TV Abierta 2019 en todos sus rubros. Si todo cierra, los integrantes de la entidad de periodistas de espectáculos tendrán que votar en pocos días para acelerar las fechas, mientras Canal 9 y los organizadores firman los convenios necesarios para la transmisión. El detalle que podemos sumar de esta primicia es que la entrega se haría en el estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires con conducción presencial y algunas figuras presentes y otras virtuales.

Con una megaproducción, cocina incluida, Andy Kusnetzoff se prepara para volver a la pantalla de Telefe este sábado, una semana antes de que debute Juana Viale con sus cenas. Con secciones nuevas y los nervios de una nueva temporada, “PH, podemos hablar” sorprenderá, dicen, con su escenografía y sus seis invitados presenciales. Según ya se sabe, en este primer desafío no podía faltar Pampita, cábala del programa, con sus cinco meses de embarazo. Junto a Pampita y Andy volverá Leo Sbaraglia, un invitado “de oro” porque le pone mucha onda, humor y contenido a la charla, después de haber estado filmando una serie en España y de haber entregado un premio en la última entrega de los Goya. Y en la lista de invitados, hasta ahora, está agendada Vicky Xipolitakis, otra carta puesta de la emisora, tras su paso por “MasterChef Celebrity” donde logró gran empatía con la audiencia, con continuidad en “Minuto para ganar”.

En las últimas horas corrió un rumor que aún no pudo ser confirmado y tiene que ver con que Carmen Barbieri se incorporaría hoy a la grabación de MastercherChef Celebrity, algo que si no ocurre en estas horas será una sorpresa en los próximos días. No creo que esto signifique que Claudia Fontán deba abandonar el certamen, lo de "la Gunda" es independiente y va más allá. Veremos si se suma como una competidora más o qué rol ocupará. Lo importante es que esté mejor de salud, después de lo que vivió. Mientras tanto, el programa de la cocina sigue con un buen número de rating, lo que obligará a Marcelo Tinelli a equipararlo con La Academia.