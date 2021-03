La columna de la Ubfal: todo sobre la nueva ficción que prepara Polka

La exitosa periodista capitalina Laura Ubfal desarrolló esta mañana en LA BRÚJULA 24 su ya habitual columna diaria con las principales noticias vinculadas a la farándula. A continuación, un resumen de las novedades más destacadas de la televisión argentina:

Se habló mucho, pero vamos a contar la verdad sobre la gran propuesta del regreso de Polka, como anticipamos hace semanas, con una telenovela bien estilo culebrón donde todo girará sobre una historia de amor y la lucha de las mujeres en una villa. “La 1/5/18, somos uno“, se llamará esta nueva tira de Adrián Suar en la que habrá un elenco coral con cuatro protagonistas: Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe (como cura villero), Agustina Cherri y la joven actriz paraguaya Lali Gonzalez. Junto a ellos estarán Angela Leiva (en un triángulo con Agustina y Heredia (y que no hará pareja con El Polaco, quien tendrá otro rol), Leonor Manso, Leticia Brédice , Maxi Ghione, Romina Gaetani, Luciano Cáceres, Yayo Guridi, Roly Serrano, Nico García, Bárbara Lombardo y un grupo de varones jovenes que están seleccionando entre actores de la Villa 31 y del under. Comienzan a grabar, con todos los protocolos, el 15 de abril.

No era mala la propuesta de integrarse a un programa diario con gags de humor, pero Verónica Llinás no tuvo interés en sumarse a “TV Nostra” donde están confirmados Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena para acompañar a Jorge Rial. En este lunes se supo que el conductor se aseguró un reportaje a Matías Morla para su debut, aunque el abogado del apoderado de Diego Armando Maradona, Mauricio D´Alessandro dijo que “le aconsejé que no hable“; y así Rial avanza con este importante contenido y otros para su estreno del 5 de abril por América. Por su parte, Llinás eligió nuevamente el teatro donde debutará en Semana Santa junto a Soledad Silveyra en una comedia de origen español que refleja con mucho humor el reencuentro de dos hermanas después de veinte años. Quien rechazó la oferta del ex conductor de Intrusos es Ricardo Canaletti, argumentando que la oferta no respondía a las mínimas condiciones como para justificarle un pase de canal en estos tiempos.

Por estos días se supo que la reconocida periodista Débora Plager será parte del nuevo reality de Marcelo Tinelli, Showmatch La Academia, la versión aggionarda del antiguo Bailando en donde los famosos deberán saber otras disciplinas además de bailar. Así, se suma a la tentadora oferta de un cambio de perfil que busca darle más popularidad, al igual que María O´Donell que es parte de Masterchef Celebrity, periodistas que tiempo atrás parecían lejanas a aceptar una participación en los reality show que hoy buscan dominar la escena de la televisión argentina.