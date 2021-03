La oferta de Barcelona a Messi: refuerzos, rebaja salarial y un cargo de embajador

Hacer lo imposible para convencer a Lionel Messi de que continúe en el club después del 30 de junio fue una promesa de campaña compartida por todos los candidatos a presidente de Barcelona. Tras su victoria electoral el domingo pasado, Joan Laporta empezó a desplegar su plan para lograr ese objetivo. Y en los próximos días se lo expondrá al capitán y a Jorge Messi, su padre y representante.

De acuerdo con lo publicado por el diario Mundo Deportivo este sábado, Laporta apostará a seducir a Leo con un combo que incluirá no solo la garantía de un equipo competitivo para la próxima temporada, sino también un cargo de embajador de la institución cuando finalice su carrera. Ello compensaría, en parte, la rebaja salarial que incluirá la propuesta, en línea con la poda general que el club viene haciendo como consecuencia de la caída de ingresos por la pandemia de coronavirus.

Entre los futbolistas que podrían sumarse al Barça para la próxima campaña destaca el noruego Erling Haaland. El delantero de Borussia Dortmund, de apenas 20 años, es una de las piezas más codiciadas para el próximo mercado de pases, por lo que el club catalán deberá hacer un esfuerzo económico mayúsculo para contar con él. Para ello, será necesario concretar ventas que reporten buenos ingresos. Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé encabezan la lista de candidatos a partir.

Además de Haaland, también podrían sumarse otros futbolistas de renombre, con más experiencia y cuya contratación no demandaría un golpe de billetera importante. Uno de ellos es Sergio Agüero, uno de los amigos más entrañables que el fútbol le dio a Messi. El Kun finaliza su contrato con Manchester City a mitad de año y todo indica que no seguirá allí. Otro es el defensor austríaco David Alaba, multicampeón con Bayern Múnich, quien también quedará libre el 30 de junio.

Con la llegada de esos jugadores más los jóvenes que se han destacado en esta temporada (Pedri, Ansu Fati, Frenkie De Jong), Laporta apunta a configurar un plantel que respalde a Messi y permita que el equipo vuelva a ser competitivo, sobre todo en la puja continental. Una muestra de ese terreno perdido fue la eliminación de la Champions League ante París Saint-Germain el miércoles: fue la primera vez en 14 que el conjunto blaugrana no pudo superar los octavos de final del principal torneo de clubes de Europa.

Pero la propuesta no apunta solo al corto plazo. Según Mundo Deportivo, la nueva dirigencia ofrecería a Messi un contrato hasta el final del Mundial de Catar 2022 “y, a partir de entonces, un futuro en Estados Unidos, donde no está descartado que el club barcelonista recupere el viejo proyecto de una franquicia”. Más adelante, el rosarino se convertiría en embajador de la institución.

Después de las elecciones del pasado domingo, Laporta (todavía no asumió formalmente el cargo de presidente) y Messi tuvieron breves y cordiales contactos. Pero todavía no dialogaron sobre la oferta de renovación. El nuevo mandatario aclaró que no lo haría hasta que no estuviera terminada la auditoría en el club, ya que recién entonces podría diagramar una propuesta económica.

Por lo pronto, es probable que Jorge Messi viaje a Cataluña la semana próxima para reunirse con la nueva conducción del Barça y así empezar a definir el futuro de su hijo.

