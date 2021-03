Le hizo una broma a un vecino y ahora es amenazado y perseguido

Francis Salpiertro es un pianista bahiense que se comunicó con La Brújula 24 porque está muy preocupado. Solo en su departamento -Soler y Belgrano-, quizás sin nadie con quien hablar de lo que le pasa. Y angustiado. Es que asegura que los familiares de un vecino, un pastor evangélico, lo quieren matar.

En su relato, el músico comentó que todo empezó hace más de un año, durante una noche de 31 de diciembre. "Es una historia un poco novelesca porque yo estaba solo a fin de año, separado de mi pareja y con unas copas de más. Abrí una persiana y enfrente había una casita precaria, que ahora arreglaron, donde funciona una residencia".

"Estaba solo y saqué un láser para enfocar a las personas que tiran petardos, porque tengo un oído sensible. Lo hice sin mala intención, sin querer matar a nadie, una chiquilinada. Como esa casa tiene un jardín de invierno, una especie de agujero en el centro y se ve un jardín del fondo, la luz del láser entró por ahí porque estaba todo oscuro", recordó.

Y agregó: "Salió de pronto este hombre corriendo, apagó la luz del pasillo, yo enseguida apagué el láser, lo habré apuntado no más de 5 segundos. Vino corriendo, llamó a la policía. Un hombre muy simple, de poca cultura, que arrastraba mucha gente. Ahora hace dos años estoy sufriendo persecución por parte del hijo. Ha gritado, blasfemado contra mí diciendo que me iba a matar".

"Dice que se quiere vengar. Incluso han venido y me tiraron con pistola de balines y me rompieron el aire acondicionado. Me tiran a la ventana que yo tuve que blindar. Yo soporté estos embates porque interiormente tengo mucha fuerza, sintetizó.