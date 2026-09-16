"Play and Help": estudiantes del Juan 23 enseñan inglés, juegan y colaboran con barrios

El Departamento del Profesorado de Inglés del Instituto Superior Juan XXIII realizará este miércoles 16 de septiembre una nueva edición de “Play and Help” (Juega y Ayuda), una actividad que combina aprendizaje, juegos y solidaridad.

La iniciativa convoca a niños y niñas de distintos colegios, escuelas e institutos de inglés de Bahía Blanca, quienes podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el año a través de diferentes estaciones y propuestas recreativas preparadas por los estudiantes del profesorado.

“Están participando varios colegios e institutos de inglés. Los chicos ponen en práctica todo lo que aprenden y, a su vez, para nuestros alumnos también es muy importante porque son futuros profesores de inglés”, explicó Gabriela Atena, directora del Departamento de Inglés del Juan XXIII.

La actividad involucra a los cuatro años de la carrera. Cada curso prepara distintos juegos y presentaciones que luego forman parte de un circuito que deben completar los participantes.

“Desde el departamento analizamos por qué juego, qué juego, y todos los cursos generan distintas propuestas. Los chicos llegan, reciben un ticket y al pasar por las estaciones se lo van marcando. Después se llevan algún premio”, detalló Atena.

Pero la jornada tiene también un objetivo solidario. En esta oportunidad, quienes participan colaboran con leche y galletitas que serán destinadas a los barrios 9 de Noviembre y Noroeste, dos sectores de la ciudad donde el Instituto desarrolla diferentes acciones de voluntariado.

“El otro objetivo, y no menos importante, es colaborar. Estamos ayudando a los barrios 9 de Noviembre y Noroeste, que son dos lugares donde el Departamento de Inglés y otros departamentos llevan adelante actividades de voluntariado”, señaló.

Antes de cada edición, los organizadores consultan cuáles son las necesidades concretas de las instituciones o comunidades que recibirán las donaciones. “Siempre preguntamos antes de organizar Play and Help. Dependiendo del año nos piden distintas cosas”, explicó la docente.

La propuesta nació durante la pandemia y tuvo su primera experiencia de manera virtual. Según recordó Atena, surgió luego de una actividad de intercambio intercultural con una universidad de Inglaterra, de la que participaron representantes de diferentes comunidades.

A partir de entonces, “Play and Help” comenzó a realizarse todos los años y amplió su alcance. En una de las ediciones también colaboraron con un proyecto impulsado por la familia de Oscar Petrosino.

Uno de los trabajos que el Departamento de Inglés sostiene actualmente es el denominado “Global Children’s Project”, desarrollado en el barrio 9 de Noviembre.

“Nosotros acercamos el inglés al barrio”, resumió Atena al explicar que la iniciativa permite que chicos de sectores vulnerables puedan acceder al aprendizaje del idioma sin necesidad de trasladarse hasta un instituto.

De esta manera, la jornada busca cumplir un doble propósito: ofrecer a los futuros profesores una experiencia práctica frente a estudiantes y, al mismo tiempo, generar una ayuda concreta para distintos sectores de Bahía Blanca.