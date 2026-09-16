Espectáculos
La columna de la Ubfal: la jugada apuesta laboral de Edith Hermida
Además, se viene la segunda temporada de Avenida Brasil. Y la definición de Gran Hermano entre Yipio y Sol.
La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resume todas las noticias del mundo de la farándula nacional, dentro de la tradicional columna en el programa "Hora Pico".
"Edith Hermida decidió irse del programa de radio de La 100, El Club del Moro, porque al ser parte de una nueva temporada de Masterchef, no puede cumplir con todos los compromisos. Será reemplazada por Catherine Fulop uno o dos días por semana, en lo que será su vuelta a la emisora. No es fácil levantarse cada día antes de las 5 y este reality de cocina es exigente".
"Se viene la segunda temporada de Avenida Brasil, se grabará y se verá en enero del año que viene por TV Globo, veremos cuándo llegar a la Argentina, seguramente a Telefé. Continurá la villana Carminha haciendo de las suyas, un éxito mundial que triunfa en 150 países, traducida a 19 idiomas. Estamos hablando de una de las telenovelas más exitosa de todos los tiempos".
Respira. 😮💨 É oficial: Avenida Brasil 2, sua próxima novela das nove, chega em Janeiro de 2027.#AvenidaBrasil2 #TVGlobo pic.twitter.com/vvB9Z7sEUI— TV Globo (@tvglobo) September 8, 2026
"Hoy es la finalísima de Gran Hermano, un especial imperdible que va a incluir en la previa en Bondi el programa con las mamás de Luana, Emanuel, Campanita y Juanicar. Todas ellas han sido muy protagonistas. Sol y Yipio, una especie de clásico rioplatense como dijo en la promo Pablo Giral, son las dos que llegaron a la definición, ahora depende de los votos de la gente".
LA SILENCIOSA BATALLA FINAL 🥊— Gran Hermano (@GranHermanoAr) September 16, 2026
👁️ Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/oU5pHC8Jle pic.twitter.com/ftz5xQp0aG
Recordá que para conocer más sobre estos temas podés ingresar a www.laubfal.com.
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