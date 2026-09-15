Lionel Messi tendrá su partido despedida con la Selección Argentina en el Monumental

El entrenador Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados a la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA (ante Bolivia, Burkina Faso y Benín), que serán los primeros amistosos luego del Mundial 2026, y entre las novedades sobresale la presencia de Lionel Messi, quien se retiró recientemente de la Albiceleste, y la aparición de jugadores que no fueron a la última Copa del Mundo. La gran despedida de la Pulga será ante Benín, en el Monumental, el 6 de octubre.

El entrenador decidió convocar a gran parte del plantel subcampeón del Mundial 2026 pero también sorprendió con varios jóvenes que brillan en Europa. Entre ellos, Román Vega (Zenit), Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Gianluca Prestianni (Benfica) y Santiago Castro (Roma). Por otra parte, aún resta el anuncio de los citados del fútbol local.

A su vez, se destacan los regresos de Agustín Giay (Palmeiras) y Leonardo Balerdi (Roma), quienes estuvieron cerca de ir a la última Copa del Mundo. De ellos, el zaguero se perdió el torneo por una lesión muscular.

En medio de la enorme expectativa, Lionel Messi finalmente será parte de la lista. El eterno capitán decidió de dar un paso al costado, pero vendrá al país para despedirse de los hinchas argentinos para su adiós definitivo.

"Después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección Mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece, el 6 de octubre en Argentina", expresó el Chiqui.

En tanto, para estos compromisos preparatorios, el cuerpo técnico tampoco contó con Leandro Paredes, futbolista de Boca que recibió diez partidos de suspensión por parte de la FIFA por conductas antideportivas contra el español Eric García y más de una vez remarcó que no sabe si volverá a jugar en la selección. Tampoco está Nahuel Molina, quien recibió siete encuentros de sanción por aplicarle una piña a Rodri en medio de los festejos de España por el título del mundo. Thiago Almada es el otro de los castigados, aunque solo deberá cumplir una fecha.

A los ausentes hay que agregar a Nicolás Otamendi. El defensor de River se retiró del seleccionado en la Copa del Mundo y el duelo con España fue el último en su trayectoria con la celeste y blanca.

Fuente: TyC Sports