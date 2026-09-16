A 50 años de La Noche de los Lápices: el secuestro que se convirtió en símbolo del terrorismo de Estado

Este miércoles se cumplen 50 años de La Noche de los Lápices, nombre con el que quedó grabada en la memoria colectiva una serie de secuestros de estudiantes secundarios ocurridos en La Plata durante la última dictadura cívico-militar.

El operativo comenzó durante la madrugada del 16 de septiembre de 1976 y continuó en los días posteriores. Las víctimas fueron jóvenes que tenían participación política y estudiantil, en su mayoría vinculados con la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Algunos habían intervenido, además, en las movilizaciones realizadas un año antes por el boleto estudiantil secundario.

Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ungaro, Daniel Racero y María Clara Ciocchini continúan desaparecidos. Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz fueron secuestrados y sobrevivieron al cautiverio.

Los jóvenes fueron llevados a distintos centros clandestinos de detención, entre ellos Arana, el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, donde fueron sometidos a torturas. Los operativos estuvieron a cargo de fuerzas que actuaban dentro del aparato represivo desplegado por la dictadura.

Durante años, la historia de La Noche de los Lápices quedó estrechamente vinculada con la lucha por el boleto estudiantil. Sin embargo, las investigaciones posteriores y los propios sobrevivientes ampliaron esa mirada.

Moler señaló en distintas oportunidades que el reclamo por el boleto había sido importante, pero que los secuestros también debían entenderse a partir de la militancia política de aquellos jóvenes. La campaña estudiantil había ocurrido en 1975 y formaba parte de una participación mucho más amplia en centros de estudiantes, barrios y organizaciones políticas.

El episodio adquirió una fuerte dimensión pública durante el retorno democrático. El testimonio de Pablo Díaz en el Juicio a las Juntas de 1985 y, posteriormente, la publicación del libro La Noche de los Lápices y la película dirigida por Héctor Olivera, ambos de 1986, contribuyeron a que la historia fuera conocida por distintas generaciones.

La fecha también quedó incorporada a la legislación. En 1988, la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 10.671, que instituyó el 16 de septiembre como Día de los Derechos del Estudiante Secundario. En 2014, la Ley nacional 27.002 estableció en la misma jornada el Día Nacional de la Juventud en conmemoración de La Noche de los Lápices.

Al cumplirse medio siglo, universidades, organismos de derechos humanos, instituciones educativas y organizaciones estudiantiles realizan actividades conmemorativas en distintos puntos del país. En La Plata, la Universidad Nacional distinguió a sobrevivientes y familiares de estudiantes desaparecidos con el Doctorado Honoris Causa, en el marco de las actividades organizadas por los 50 años.

Cinco décadas después, el destino de los seis jóvenes que permanecen desaparecidos continúa sin conocerse. La Noche de los Lápices permanece como uno de los episodios emblemáticos para reconstruir el alcance que tuvo el terrorismo de Estado sobre la participación política y estudiantil durante la última dictadura argentina.