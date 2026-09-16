Deportes
El nuevo "título" que puede ganar Messi: qué es la Campeones Cup
Las Garzas, en el debut del Kily González, se enfrentan a Cruz Azul, como local en el Nu Stadium, mano a mano en la final.
El Inter Miami de Lionel Messi se enfrenta a Cruz Azul, en el estreno del Kily González, este miércoles por la noche en el Nu Stadium, mano a mano por la Campeones Cup.
Esta final -que se disputa desde 2018- enfrenta a los ganadores de la MLS y la Liga MX. Las Garzas conquistaron el certamen local en 2025, al igual que la Máquina en el torneo mexicano.
La Campeones Cup no está organizada por la Concacaf (y, por ende, tampoco avalada por la FIFA), sino que es producto de un acuerdo comercial. "Campeones Cup es un título creado conjuntamente por MLS y LIGA MX en 2018. Los participantes no reciben una invitación por su popularidad ni por las estrellas que tengan en la plantilla: deben ganar sus respectivas competiciones para llegar", explicaron desde la Major League Soccer. Y añadieron: "Se siente menos como un amistoso si sabemos que Messi podría levantar su título 49".
Luego de su participación en el Mundial 2026, la Pulga lleva siete goles y cinco asistencias en ocho partidos con el Inter Miami. Ahora, se enfrentará a Cruz Azul, que fue su primer rival en las Garzas (con un golazo de tiro libre en la Leagues Cup en 2023).
Esta curiosa final marcará el inicio del ciclo del Kily González en Inter Miami. El flamante entrenador tuvosu primera práctica ayer y tendrá su debut en el duelo con Cruz Azul. Será la cuarta experiencia como técnico del exjugador, de 52 años, después de dirigir a Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense en el fútbol argentino.
Por su parte, Cruz Azul (último campeón del Clausura 2026 y el Trofeo Campeónde Campeones en México), marcha cuarto en el Apertura 2026 de la Liga MX. José Paradela, con cuatro goles y tres asistencias, es una de sus principales figuras.
Los ganadores de la Campeones Cup
- 2018 — Tigres UANL
- 2019 — Atlanta United
- 2021 — Columbus Crew
- 2022 — New York City FC
- 2023 — Tigres UANL
- 2024 — Club América
- 2025 — Toluca FC
La edición de 2020 no se disputó debido a la pandemia de COVID-19.
Fuente: TyC
El nuevo "título" que puede ganar Messi: qué es la Campeones Cup
"Play and Help": alumnos del Juan 23 enseñan inglés, juegan y colaboran con barrios
El Municipio lanza un programa para impulsar el uso recreativo de bicicletas
A 50 años de La Noche de los Lápices: el secuestro que se convirtió en símbolo del terrorismo de Estado
Villa Mitre: detienen a dos adolescentes por intentar robar una moto
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
Condenan a "La Pili" por extorsionar a hombres con fotos íntimas
-
La región21 horas ago
Arrojaron cachorros dentro de una bolsa a un arroyo y un vecino los rescató
-
Noticias B16 horas ago
Allanamientos por droga en Villarino: tres detenidos y secuestro de cocaína
-
Noticias B21 horas ago
El Municipio inauguró un espacio tecnológico para docentes y estudiantes
-
Noticias B20 horas ago
Escala la tensión por Malvinas: Reino Unido sale en defensa de las petroleras
-
Noticias B19 horas ago
El desafío de la adopción: por qué aún cuesta unir a chicos y familias
-
Noticias A4 horas ago
Carne en el supermercado: qué significan las bandejas rojas, amarillas y negras
-
Deportes23 horas ago
Insólito: un exarquero de Villa Mitre debutó como delantero en el Federal A