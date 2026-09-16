El nuevo "título" que puede ganar Messi: qué es la Campeones Cup

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrenta a Cruz Azul, en el estreno del Kily González, este miércoles por la noche en el Nu Stadium, mano a mano por la Campeones Cup.

Esta final -que se disputa desde 2018- enfrenta a los ganadores de la MLS y la Liga MX. Las Garzas conquistaron el certamen local en 2025, al igual que la Máquina en el torneo mexicano.

La Campeones Cup no está organizada por la Concacaf (y, por ende, tampoco avalada por la FIFA), sino que es producto de un acuerdo comercial. "Campeones Cup es un título creado conjuntamente por MLS y LIGA MX en 2018. Los participantes no reciben una invitación por su popularidad ni por las estrellas que tengan en la plantilla: deben ganar sus respectivas competiciones para llegar", explicaron desde la Major League Soccer. Y añadieron: "Se siente menos como un amistoso si sabemos que Messi podría levantar su título 49".

Luego de su participación en el Mundial 2026, la Pulga lleva siete goles y cinco asistencias en ocho partidos con el Inter Miami. Ahora, se enfrentará a Cruz Azul, que fue su primer rival en las Garzas (con un golazo de tiro libre en la Leagues Cup en 2023).

Esta curiosa final marcará el inicio del ciclo del Kily González en Inter Miami. El flamante entrenador tuvosu primera práctica ayer y tendrá su debut en el duelo con Cruz Azul. Será la cuarta experiencia como técnico del exjugador, de 52 años, después de dirigir a Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense en el fútbol argentino.

Por su parte, Cruz Azul (último campeón del Clausura 2026 y el Trofeo Campeónde Campeones en México), marcha cuarto en el Apertura 2026 de la Liga MX. José Paradela, con cuatro goles y tres asistencias, es una de sus principales figuras.

Los ganadores de la Campeones Cup

2018 — Tigres UANL

2019 — Atlanta United

2021 — Columbus Crew

2022 — New York City FC

2023 — Tigres UANL

2024 — Club América

2025 — Toluca FC

La edición de 2020 no se disputó debido a la pandemia de COVID-19.

Fuente: TyC