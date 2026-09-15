El Municipio inauguró un espacio tecnológico para docentes y estudiantes

El Municipio sumó un nuevo espacio destinado a la formación tecnológica y educativa con la inauguración de “Nuestro Lugar Digital”, que funciona en avenida Colón 48.

La apertura contó con la participación del intendente Federico Susbielles, integrantes del gabinete y representantes de Personal, empresa que impulsó la iniciativa. El espacio fue pensado como ámbito para desarrollar capacitaciones, actividades educativas y experiencias vinculadas con el uso de nuevas tecnologías.

Durante el acto, Susbielles destacó la importancia de ampliar las oportunidades de formación y sostuvo que “la tecnología no solamente iguala, sino que genera oportunidades, al igual que la educación”.

Además, remarcó que el acceso a infraestructura y capacitación resulta clave para acompañar a las nuevas generaciones. “Garantizar el acceso a la infraestructura, la formación docente y la excelencia educativa da herramientas para que nadie le ponga un techo a ese desarrollo”, afirmó.

El nuevo espacio cuenta con 21 equipos informáticos completos, conectividad, una Smart TV y mobiliario para realizar distintas propuestas de aprendizaje.

En el marco de la inauguración también se desarrollaron talleres sobre inteligencia artificial y convivencia digital para docentes, además de actividades destinadas a estudiantes de escuelas primarias de la ciudad.

Del acto participaron también el director de la Agencia de Participación, Emanuel Echeveste; el jefe de Gabinete, Luis Calderaro; y la secretaria de Gobierno, Florencia Molini.