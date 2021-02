"Busco jugar con mi identidad y competir muchos años en la NBA"

Facundo Campazzo se refirió a cómo vive su proceso de adaptación a la NBA junto a la franquicia que fue finalista de la Conferencia Oeste en la temporada anterior y admitió que busca “mejorar y no cometer errores pero haciendo el juego de siempre con mi identidad y mi ADN”.

En una charla para diferentes medios a través de Zoom, el base cordobés se refirió a su actualidad con la franquicia que cuenta con una marca de 17 partidos ganados y 14 derrotas.

“Llegué a un lugar diferente y sabía que había que adaptarse y sigo intentándolo lo más rápido. Hace 4 meses estaba jugando en otra liga, otro país y de un día a otro un cambio de 360 grados. Sabía a qué venía y que iba a llevar su proceso, pero me siento con la confianza y estoy conociendo a mis rivales y la NBA”, indicó el ex Real Madrid de España y UCAM Murcia de la ACB española.

“Me sentí mejor contra los equipos ante los cuales jugué por segunda vez y cada día que pasa me siento mejor. Son compañeros diferentes y una manera diferente de jugar, pero intento disfrutarlo”, aseguró.

Por otro lado, el jugador que tuvo sus inicios en Municipal de Córdoba, se refirió a cómo es la relación con el entrenador principal, Malone y reconoció que “es muy cercano al jugador y siempre está pendiente”.

“Es uno de esos entrenadores como Sergio (Hernández), Pablo (Lasso) y atento a si tenemos una sugerencia o disponible en su oficina y hay buena relación entre ambos, Es importante con la cantidad de partidos, pero él siempre me indica que siempre debo ser Facundo Campazzo y no otro jugador. Obviamente la adaptación no era fácil, pero siempre me sentí respaldado por mis compañeros y ellos me dan confianza.

Fuente: Télam