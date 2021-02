Héctor Gay le pidió la lista de vacunados al director del Municipal

El intendente Héctor Gay habló esta mañana en LA BRÚJULA 24 sobre el escándalo del "Vacunatorio Vip", hecho que derivó en la renuncia del ministro Ginés González García.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el jefe comunal destacó que "es una oportunidad desperdiciada que le ha dado un golpe muy fuerte en algo tan importante como es un programa de vacunación del que todos estamos pendientes. Eso, más allá de las cuestiones científicas, si es efectiva o no, lo que ocurrió es muy grave, muy serio".

"Más del 70% de los argentinos no tiene confianza en este procedimiento y es una lástima", dijo Gay. Y agregó: "En estos días se publicaron los números de anotados y es muy bajo, entre un 15 y un 16 % nada más. Esto tiene que ver con la falta de confianza. Si ya venía mal esa credibilidad por todo lo que se venía diciendo, esto es un golpe importante".

A modo de ejemplo, Gay se quejó porque el ministro de Economía Martín Guzmán ya está inmunizado. "Tiene 38 años y ningún problema de salud, pero ya recibió la vacuna", indicó.

"En Bahía Blanca apenas se vacunó en un geriátrico chico, pero otros más grandes no tuvieron la oportunidad. Es muy negativo todo esto y lamentable porque el sector de Salud viene dando una lucha muy grande. Además, estamos en un momento muy interesante para aplicar la vacunación masiva, con números bajos, pero ahora todo se mira con suspicacia", manifestó Héctor Gay.

Más del Intendente en La Brújula 24

"Desde el municipio no hemos tenido mucha participación en la campaña, la ha manejado estrictamente Región Sanitaria. Nosotros hemos puesto a disposición todo lo que está a nuestro alcance".

"Cuando hay una persona con 40 o 50 años, que no tiene ninguna enfermedad y sabe que en su lugar hay personal de salud que aún no recibió la dosis, es para pensarlo".

"En mi caso yo estoy por encima de los 60, pero hasta que no terminen de vacunar a todo el personal de salud no me voy a vacunar, no tengo ninguna enfermedad y creo que hay que establecer prioridades".

Los datos. "No se si tienen que ser públicos, pero antes que pasara todo esto le pedí al director del Municipal que tuviera el listado confeccionado para tener un reaseguro por cualquier cosa".

"En el caso de Bahía lo está comandando todo Región Sanitaria y también es cierto que no hay demasiadas vacunas. Hoy leí que las dos dosis se la aplicaron apenas a 400 mil personas en el país".

"El director del hospital me dijo que tenía el listado, pero le están faltando muchas vacunas para completar de aplicar al personal de salud".