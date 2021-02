"El procedimiento de vacunación ha sido muy riguroso desde el principio"

El doctor Gabriel Peluffo, director del Hospital Penna, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 sobre el avance del operativo de vacunación en Bahía. Esto, claro, horas después del escándalo desatado en el Ministerio de Salud nacional -derivó en la renuncia de Ginés González García- por la instalación del un "Vacunatorio Vip".

Primero, en diálogo con el periodista Germán Sasso, el profesional destacó que "nosotros nos manejamos con la turnera que depende de la aplicación Vacunate, y hasta ahora le aplicamos solamente al personal de salud dentro de nuestro hospital".

"El Ministerio de la Provincia ha sido muy enfático en esta cuestión, una de las recomendaciones fundamentales era no apartarse de los lineamientos, nos pidieron por favor que inicialmente se vacunara al personal que tiene exposición directa en la atención", explicó Peluffo.

Además, dijo que "acá tenemos un referente que tiene comunicación directa, con lo cual el cuidado que se ha tenido ha sido muy riguroso, por eso todo esto me tomó de sorpresa, con una sensación bastante amarga".

En otro tramo de la entrevista, en tanto, Peluffo reconoció haber recibido llamados de personas que, a pesar de no formar parte de grupos de riesgo, querían saber si podían acceder a la vacuna. "Varios me han preguntado si me sobra alguna. Algunos lo dicen en broma, pero otros, no tanto".

La situación en Bahía

"Ya tenemos vacunadas alrededor de tres mil personas, y hoy estamos recibiendo otra carga con el primer componente de la Sputnik. Antes del viernes, además, vamos a recibir también la de Astrazeneca, por eso estamos preparando los dispositivos de guardado para ambas dosis".

"Tenemos todos los turnos registrados, todos los días hay instructivos nuevos y situaciones que tenemos que ir corrigiendo por distintas cuestiones que se van dando, pero no las personas que se van a vacunar".

Ginés González García

"Nos da una sensación muy terrible lo que pasó porque para nosotros él -por Ginés- representa un montón de cambios que fueron positivos y creo que esto no empaña completamente su función, pero el presidente estuvo correcto en su determinación".