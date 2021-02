Las primeras horas de este viernes no fueron las más felices para Mara y su familia, y así lo comentó en diálogo con el programa "Nunca Es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1. En el Hospital Municipal no quisieron asistir a su hija, la cual presentaba serios problemas respiratorios, excusándose en que no tenían médico clínico.

Según aseguró, todo inició "a primera hora de hoy, a eso de la 1. Mi hija estaba cuidando a su abuela, y me dice asustada que a ella se le cerraba la garganta y no podía respirar. Como ella padece diabetes, cualquier situación es más compleja".

Siguiendo el relato, mencionó que "con mi marido fuimos a la guardia del Hospital Municipal. Nos arrimamos a la ventanilla y le explicamos la situación" pero la respuesta que obtuvieron los dejó helados: "No no… Nosotros acá en la guardia del Hospital Municipal no tenemos médico clínico".

"Además me dijo… por lo que contás, seguro debe tener Covid, así que mañana venite a la parte que se ocupa de eso. Ahí nomás la corté y le dije que no tiene Covid. Nosotros ya la hisopamos y dio negativo. Se cuida mucho. No tiene contacto con nadie. Cuida a su abuela y es de riesgo, así que se vive cuidando" contó.

Continuando con lo vivido, la angustiada madre sostuvo que "hay un cartelito en la ventanilla de atención que dice solo urgencias. Así que me dijo, ve señora, ahí está el cartelito, solo urgencias. Así que le dije, ¿A qué le llamas vos urgencia?". Y reflexionando al respecto, Mara afirmó: "Me da mucha impotencia porque parece que uno tiene que ir con la cabeza dentro de una bolsa de la Cooperativa para que lo atiendan. Así de grave tiene que ser".

"Le dije, no puede ser. Y me respondió, y bueno señora es lo que podemos hacer. No hay médicos para atenderla. Me dijo no hay médico clínico para atenderla. Habremos estado cinco minutos. Hablé fuerte para que todos escuchen. Y le dije a los gritos a mi hija; bueno hija, te vas a tener que cagar muriendo porque acá no te quieren atender. Así que nos tuvimos que ir a probar suerte al Hospitalito de White".

Cerrando el periplo, y para su fortuna, "en White con toda la amabilidad y buena voluntad, con todos los protocolos, la miraron y le explicaron que no tenía placas, sino una inflamación, la que podría haber sido por algo que comió o los nervios. Pero se calmó, tomó la medicación que le dieron, y fue mejorando".

Por último Mara afirmó: "Está muy mal que relacionen todo con Covid, porque siguen existiendo las otras enfermedades, y no porque uno las padezca tiene que tener coronavirus. Siempre fuimos muy bien atendidos, e incluso dos veces le salvaron la vida a mi hija. Tengo solo palabras de agradecimiento, pero ahora no sé qué está pasando en la guardia".

Desde la producción del programa "Nunca Es Tarde" se comunicaron con la Dra. Graciela González Prieto, vocera del Hospital Municipal, quien dijo que no podía ser que no hubiera médico clínico. De igual manera la doctora se comprometió a atenderla ella misma el lunes a las 8:30; al tiempo que revisarán los registros, para saber quién estaba ahí y qué pasó.