Maidana pasó la revisión médica: "Vuelvo a tener una posibilidad en River y estoy muy contento"

Jonatan Maidana se hizo la revisión médica y sólo resta que firme su contrato para que se convierta en nuevo refuerzo de River. El defensor de 35 años, de último paso por el Toluca de México, vuelve al Millonario en condición de jugador libre.

"Cuando me fui, sabía que iba a ser muy difícil volver, pero el futbol tiene estas vueltas. Se dio que vuelvo a tener una posibilidad. Estoy muy contento y agradecido al cuerpo técnico y a los directivos que me dan esta chance nuevamente. Estamos ahí, a un paso", dijo el central antes de realizarse los chequeos que conlleva el arribo a un nuevo club.

Vale recordar que Maidana se fue de River en enero de 2019, días después de la histórica victoria del Millonario en Madrid, ante Boca, en la final de la Copa Libertadores. Su último partido con la camiseta de la Banda fue en la semifinal del Mundial de Clubes el 18 de diciembre de 2018, cuando el equipo de Marcelo Gallardo quedó eliminado en los penales en el Al Ain.

Por otra parte, el defensor contó cómo encara esta nueva etapa en la institución de Núñez. "Llego con muchas ganas y felicidad. Bien en el aspecto personal en cuanto a la familia y eso es fundamental para que uno pueda hacer las cosas bien. Desde lo físico tengo que trabajar un poco para estar a la par del grupo , aseguró, pese a que contó que en México tuvo rodaje.

Y añadió: "Se que la competencia interna está muy alta en el plantel. Eso es bueno también porque te pueden contagiar a seguir el ritmo de todos. Vengo a aprender de cada uno de ellos, a poder subirme a este tren que viene bastante bien, embalado y ojalá no desentone con lo que vienen haciendo".

Pese a estas declaraciones, Maidana dejó en claro que no llega para mirar desde afuera. "Vengo a tratar de sumar, a competir, a trabajar. Obviamente que todo jugador quiere ganarse un puesto. Se que está difícil, pero ojalá pueda seguirle el ritmo a mis futuros compañeros. Si me toca estar, saben que voy a tirar del carro para adelante", expresó.

En cuanto a las conversaciones que mantuvo con Gallardo durante estos últimos días, el zaguero reveló: "Hablé hace una semana atrás. Él desde un principio me escuchó, me dio su punto de vista. Le agradezco que me abrió las puertas y ojalá pueda devolverle todo eso en cada entrenamiento y cuando me toque jugar".

Cuando estampe la firma, Maidana se convertirá en el tercer refuerzo que cierra River en el vigente mercado de pases. El defensor David Martínez y el mediocampista Agustín Palavecino son los otros dos futbolistas que se incorporaron recientemente al equipo del Muñeco.

