Promesa del presidente de ABSA: el próximo verano estaremos mejor

El presidente de la empresa ABSA, Germán Ciucci, brindó una entrevista anoche en el programa La Brújula TV y no esquivó a ninguna de las preguntas que le realizaron los periodistas Germán Sasso y Martín Noir, en el marco de la emergencia hídrica que vive Bahía Blanca, donde varios barrios de la ciudad no cuentan con suministro de agua.

Rompió el hielo admitiendo que "Bahía Blanca y La Plata son de los 52 municipios, los que más problemas arrastran. Pero en general, la concesión la hemos recibido con un nivel de abandono importante. Estamos trabajando día a día para modificar esta realidad".

Y confirmó que los descuentos van a hacer aplicados de la siguiente manera: "Las facturas tienen dos componentes, agua y cloaca. El descuento será sobre el agua. La incidencia de esos descuentos se verá en los vencimientos de abril, mayo y junio. Serán de acuerdo a los barrios afectados y en función a la cantidad de días que estuvieron sin servicio. Se va a hacer una proporción".

"Estamos aún realizando estudios para saber bien que días y que barrios no tuvieron agua. También estamos definiendo la nomenclatura que vendrá en la factura"

Además, sostuvo una mirada "integral" para comprender la situación: "El usuario no tiene por qué saber cómo es el sistema. Nosotros tenemos tres actividades dentro del proceso: la captación, la potabilización, el transporte y distribución. Hoy el sistema tiene deficiencias en cada uno de los puntos que mencioné. Para esto tenemos medidas de todo tipo; de emergencia, de corto, mediano y largo plazo".

"Se estima que para mitad de año comenzarán las licitaciones para las obras de fondo. Lo inmediato es el recambio de cañerías y reparación integral. Esperamos que a mitad de año ya comiencen a verse las obras; entre cañería, cisternas y mejorar los módulos de potabilización", enfatizó Ciucci en el programa televisivo.

Y lanzó una promesa: "Seguramente vamos a estar en mejores condiciones el verano que viene. Hay que tener en cuenta que más allá del abandono, donde el sistema no ha tenido mejoras en muchísimos años. Se ha sumado el tema de la pandemia, un año caluroso, de efecto pileta donde fue récord la compra de las de lona y la construcción de las de material".

"Apelamos siempre a la solidaridad del usuario que es partícipe de todo esto. Es algo conjunto. Cuando hace calor, hay un efecto piscina, un efecto riego y un efecto lavado de auto"

"Yo di la orden estricta ni bien empezó el verano, que le reduzcan al máximo al Polo en los días de pico de calor, pero aún así, habiendo cumplido desde Bahía Blanca, no se da abasto. Pero no duden por favor que al Polo se le ha dado la orden de cerrar porque el usuario residencial es el que tiene prioridad", aseguró sin vacilar.

En ese mismo sentido, agregó que "muchos de los contratos con el Polo existen, pero para mí hay un contrato superior que es el que hay con el usuario residencial, y esos tienen prioridad. No hay contrato perfecto con cualquier empresa del polo que esté por encima de esa necesidad".

"En el 2019 se inauguró la planta depuradora de líquidos cloacales, pero no una puesta en funcionamiento. Hemos trabajado todo el año para terminar todo lo que le faltó. Discutimos con el contratista y firmamos convenios de convenios ,para que finalicen la obra y nosotros poniendo un montón de plata para que se termine", se quejó el funcionario de la empresa provincial.

Inmediatamente confirmó que la obra está finalizada, pero aclaró: "Le faltan unos detalles para ponerla en marcha. Y el complemento de eso va a ser una planta de reúuso, donde serán parte. No solo se beneficiará el polo, sino que además habrá más agua para los usuarios residenciales y no se contaminará la ría".

"Si hubo alguien que le puso el hombro y el pecho en esta crisis en medio de esta pandemia fueron los trabajadores de ABSA que nos demostraron que están a la altura de las circunstancias, pese al maltrato de otras gestiones y el grado de abandono. Fueron ellos los que pudieron sacarlo adelante".

Y por último analizó la situación del gerente regional de la firma, Gustavo Bentivegna, quien tomó vacaciones en el momento en el que se produjo el faltante más importante de suministro: "No salía de licencia desde el 2017, y si no se las tomaba las perdía. Tiene el mismo derecho que cualquier empleado. Bahía Blanca tiene que tener agua con él o sin él. No se debe focalizar el tema ahí. Es un punto muy chiquito. Siempre estuvo conectado. Está a la altura de las circunstancias y es una persona en la cual confiamos".