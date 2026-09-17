Deportes
Juegos Suramericanos: cómo quedó el medallero tras la cuarta jornada
Argentina se afianza en el segundo lugar.
Los deportistas argentinos lograron 24 medallas en este día y siguen en el segundo lugar del medallero, que continúa liderado por Brasil con 104 preseas. Colombia mantuvo su tercera posición al llevar ganadas 66 medallas.
La delegación argentina tuvo una buena cosecha durante el cuarto día de competición de los Juegos Suramericanos 2026 que se desarrollan en la provincia de Santa Fe. Los atletas nacionales llevan ganadas 88 medallas: 29 de oro, 23 de plata y 36 de bronce.
Este miércoles se agregaron 24 preseas, con 7 doradas, 7 de plata y 10 de bronce. Las disciplinas donde se conquistaron los premios fueron gimnasia artística, esports, esgrima, pentatlón moderno, tiro, remo, patinaje, natación, boxeo, triatlón y Stand Up Paddle.
Fuente: La Arena
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