Gallardo puso en duda su continuidad en River: "Quiero que me digan hacia dónde vamos"

Marcelo Gallardo se sentó ante la prensa en la previa del duelo por Copa Argentina ante Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos y avisó: “No vengo a comunicar mi continuidad. Vengo a comunicar que dentro de los proceso normales hay muchas cosas para evaluar y seguimos evaluando. No es que voy a tomar una decisión porque no presiono a nadie, sólo quiero que me digan a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si tenemos el mismo deseo de ir hacia el mismo lado. En eso estamos trabajando, no es fácil”.

“Estamos tratando de evaluar posibilidades en mercados que no son fáciles, en momentos que no son fáciles. Dentro de todo eso tratamos de sostener lo que tenemos que es valioso y lo que no podamos sostener, estaremos en condiciones de evaluar posibilidades. Dentro de esas posibilidades vemos cómo nos vamos armando nuevamente. Esto significa que quedarse es seguir siendo entusiasta para mantener una vara que ya está por lo menos en la competencia”, reflexionó.

“Ir por la misma senda para mí es tener en claro qué queremos hacer, hacia dónde queremos ir. No es solamente que traigan refuerzos. Tratamos de ser muy sensatos con las cosas que solemos hacer. Han visto que nuestros mercados no han sido muy rutilantes, han sido cosas puntuales. Buenos jugadores con proyección. Pero teníamos un sentido de equipo: tratar que el tiempo y el trabajo nos dé la posibilidad de posicionarnos y hacer buenos equipos. Tenemos que entender que eso de sostenernos ha sido de muchísimo esfuerzo. Tenemos que ver y ser honestos de ver si podemos seguir yendo hacia delante mismo en esta situación delicada de pandemia. Seguir activos, seguir activos es no hacer la plancha. Tenemos que seguir estando activos dentro de las posibilidades que tenemos. Ha sido así siempre. Y en eso hemos sido bastantes compatibles”, advirtió.

Como es habitual cada vez que termina la temporada, el Muñeco realiza un profundo análisis de todas las áreas para determinar si sigue al mando del equipo o no: “Uno no está por estar. Porque está cómodo, porque se siente en un espacio confortable donde a uno lo valoran y lo quieren. Sino que está porque necesito esa vara, esa exigencia que hemos tenido todos estos años. En eso estamos todos involucrados. Si siento que hay algo que se rompe, que ya no sentimos lo mismo, en eso soy muy cuidadoso en las formas, de tratar de comunicar de la mejor manera posible dónde estamos parados. Por eso me tomo ese tiempo”.

En relación al arribo de refuerzos, y luego de repasar varios nombres que podrían firmar en los próximos días, aclaró con la posible partida de Ignacio Fernández como ejemplo: “El equipo necesita inyectarse de movimiento y competencia. Si sale Nacho (Fernández), claramente necesitamos traer un jugador. Pero ya necesitábamos traer un jugador antes que se fuera Nacho. No es fácil”, agregó.

Gallardo insistió en que la conferencia no era “para confirmar nada” y que simplemente se trataba de “comunicarnos”. En ese sentido, explicó cómo gestiona la evaluación de su futuro en la entidad: “Lo que dije al final de la temporada tiene lógica porque lo hago todo el tiempo. Siete años en un lugar de tanta exigencia y lo que demanda estar a nivel de las exigencias de esta institución, obviamente genera un sentir en cada finalización de temporada que me lleva a tener que ver dónde estamos parados. No solamente yo, lo que tenga que ver conmigo, sino también hacer un recorrido por las demás áreas que nos involucran a la gestión deportiva nuestra. En eso claramente hay una sensación de que tenemos que evaluar muchísimas cosas que tienen que ver con la continuidad de un proceso. De cómo estamos para hacer esa evaluación. Hacia dónde vamos. Y tengo que ver si estamos alineados. Si hay un deseo de seguir involucrándonos en todo sentido para darle continuidad a este proceso que es muy exigente. Nosotros nos pusimos una vara muy alta y eso involucra mucho esfuerzo y desgaste. Uno trabaja con pasión, con dedicación. Trabajamos en esta área con muchísimo entusiasmo y necesitamos ver si seguimos con ese mismo entusiasmo, las ganas, el deseo. No sólo nosotros, sino todos los demás. Y ahí es donde uno analiza. Me tomé este tiempo para ver y comentarle a la gente que trabaja conmigo”.

Mercado de pases

Palavecino: "Está a punto de arribar todo acordado entre los clubes. Faltan detalles. Me he comunicado y hablado".

Maidana: "Lo aprecio mucho y lo valoro. Es uno de los símbolos de este proceso. Quedó en libertad de acción a fin de año para poder con su fichas jugar donde quisiera. Se comunicó conmigo. Es uno de los pocos a los que no le puedo decir que no. Me ha dado muchísimo. No le puedo cerrar las puertas. Sé lo que me da. Si el viene, va a competir y va a hacer competir. No le aseguro la titularidad. Él lo sabe. El quiere teminar acá, voy a hacer que eso suceda. Esperamos resolver algunos temitas. Hubo algunas cosas en el medio que no tenían que ver con situaciones económicas. El deseo de tener claro la función de cada uno. Eso Joni lo tiene recontra claro. Que los hinchas de River tendrán a un jugador símbolo. Está para competir. Si no estuviera para competir, le diría que no. Cada minuto en cancha se lo ha ganado".

"Con los que hablé son los que están a punto de llegar. Después estamos viendo opciones. Es un mercado muy difícil. Se hace cuesta arriba. Los tiempos no acompañan. Las economías no acompañan. Estamos en un círculo donde damos vuelta y no avanzamos. Estamos, bastante alineados para que podamos ir resolviendo".

David Martínez: "Estamos viendo si lo podemos volver a tener con nosotros. Tiene intenciones. Me dicen que hay un acuerdo entre los clubes. Es un joven jugador que se fue porque no tenía lugar. Se fue a tomar minutos de vuelo, como con otros jóvenes para que sigan creciendo y evolucionando. Y los que tienen buenos rendimientos y se consolidan, estamos en plena observación. Es el caso de David Martínez, con posibilidades de repatriarlo. Así trataremos con los chicos que no tuvieron posibilidad y van buscando minutos afuera".

Driussi: "Tuve una charla hace un mes con Seba Driussi. Nos encantaría tenerlo. Está haciendo mucho esfuerzo para que suceda. Dependemos de que el equipo ruso termine de definir la situación. Si se da, lo podríamos tener. No lo podemos confirmar. No tengo problema en mencionarlo. Vengo hablando casi todos los días".

Nacho Fernández: "Tiene una propuesta de Brasil. que está siendo evaluada. Tiene deseos de salir. Tuvo la posibilidad anteriormente. Fue un jugador fundamental. Si tiene deseos y la oferta, con los clubes de acuerdo, Nacho nos dejará si así termina siendo el ofrecimiento concreto hasta ahora. No tengo más detalles. Sé que hay conversaciones".

"El equipo necesita inyectarse de movimientos, de competencia. Como lo hemos hecho anteriormente. Si sale Nacho, claramente. Pero lo necesitamos antes que saliera Nacho. Dentro de las posibilidades, tenemos que ver las alternativas. No tenemos la chance de salir a buscar el mejor jugador, sí los más funcionales a nuestra estructura dentro de las condiciones económicas normales".

Pinola y Ponzio: "Hablo con Pinola y Leo del futuro a corto plazo. Estamos en presencia de dos futbolistas, de dos ejemplos en nuestra institución, de profesionales, con el mismo deseo de entrenar de hace años. Más allá de la edad, me interesa su actualidad, su situación actual, cómo se entrenan y preparan. Hasta ahora, han sido ejemplos. Pero esto no quiere decir que no estemos más cerca de su retiro que de seguir. Mientras vea que son competitivos, los voy a seguir teniendo. la evaluación la haremos en el momento indicado, en junio, y veré cómo los veo. No hay problemas, son inteligentes y verán si estar para competir o si quitan lugar a un jugador joven. En ese sentido, son dos profesionales con todas las letras y lo seguirán dando en este corto plazo".