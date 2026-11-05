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En un sufrido partido, River le ganó a Aldosivi y levantó la cabeza antes de los playoffs

Luego del blooper entre Otamendi y Beltrán que estuvo a centímetros de ser gol del Tiburón, el equipo de Ponzio logró destrabar el partido y llevarse los tres puntos de Mar del Plata.

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Partido complejo y áspero para River en el estadio José María Minella. El conjunto comandado por Leonardo Ponzio asumió el protagonismo desde el arranque, pero se encontró con un Aldosivi tácticamente ordenado que optó por esperarlo bien replegado en su campo. Al Millonario le costó encontrar los caminos claros en los metros finales, careciendo de la fluidez y la profundidad necesarias en la elaboración para romper el cerrojo defensivo que plantó el elenco marplatense.

En el complemento, un blooper entre Otamendi y Beltrán que estuvo a centímetros de ser gol de Aldosivi. Luego, el equipo de Ponzio se despertó y dio dos golpes para llevarse los tres puntos de Mar de Plata.

Después de las polémicas en el superclásico y del enojo generalizado en River, la tecnología fue clave para que el equipo de Leonardo Ponzio pueda abrir el resultado ante Aldosivi. Después de un trazado de líneas que detectó un offside en lo que pudo ser el 1-0 del Tiburón tras un choque entre Santiago Beltrán y Nicolás Otamendi, el árbitro Bryan Ferreira recibió otro llamado del VAR por una mano de Andrés Vombergar que terminó en un penal para el Millonario que Lucas Beltrán cambió por gol.

Con el tiempo cumplido, Ángel Correa puso el 2-0 y liquidó el partido para el equipo de Núñez, que quedó muy cerca de asegurarse la localía para los octavos de final.

Fuente: Olé

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