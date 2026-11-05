En un sufrido partido, River le ganó a Aldosivi y levantó la cabeza antes de los playoffs

Partido complejo y áspero para River en el estadio José María Minella. El conjunto comandado por Leonardo Ponzio asumió el protagonismo desde el arranque, pero se encontró con un Aldosivi tácticamente ordenado que optó por esperarlo bien replegado en su campo. Al Millonario le costó encontrar los caminos claros en los metros finales, careciendo de la fluidez y la profundidad necesarias en la elaboración para romper el cerrojo defensivo que plantó el elenco marplatense.

En el complemento, un blooper entre Otamendi y Beltrán que estuvo a centímetros de ser gol de Aldosivi. Luego, el equipo de Ponzio se despertó y dio dos golpes para llevarse los tres puntos de Mar de Plata.

SE SALVÓ EL MILLONARIO: por este offside de Vombergar, no suma el gol de Moya tras el choque entre Beltrán y Otamendi. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/FRdLVMe89a — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026

Después de las polémicas en el superclásico y del enojo generalizado en River, la tecnología fue clave para que el equipo de Leonardo Ponzio pueda abrir el resultado ante Aldosivi. Después de un trazado de líneas que detectó un offside en lo que pudo ser el 1-0 del Tiburón tras un choque entre Santiago Beltrán y Nicolás Otamendi, el árbitro Bryan Ferreira recibió otro llamado del VAR por una mano de Andrés Vombergar que terminó en un penal para el Millonario que Lucas Beltrán cambió por gol.

¡CANTALO, CANTALO, CANTALO, LUCAS! Beltrán la puso contra un palo para convertir su primer gol desde su regreso a River y el 1-0 vs. Aldosivi 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/X1hI2aixSf — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026

Con el tiempo cumplido, Ángel Correa puso el 2-0 y liquidó el partido para el equipo de Núñez, que quedó muy cerca de asegurarse la localía para los octavos de final.

¡SI LO DEJAN SOLO NO PERDONA! Centro de Ortega para Ángel Correa que apareció sin marca por el segundo palo y definió para el 2-0 de River ante Aldosivi. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/uOH1v6gfcK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026

Fuente: Olé