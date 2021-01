Frutas y verduras: el nuevo acuerdo de precios al que apunta el Gobierno

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró que el acuerdo que contempla rebajas de hasta 30% en cortes de carne vacuna "es un programa federal" al que los consumidores podrán acceder en más de 1.600 bocas de expendio en todo el país, mientras que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas anticipó que el Gobierno buscará generar un mecanismo similar en "frutas, verduras y otros productos de huerta". Así lo publica hoy el diario El Día de La Plata.



"Se llegó a un acuerdo que tiene que ver con poner en el mercado ocho cortes con rebajas importantes respecto del precio actual, la idea era retrotraer los precios a noviembre a partir de que hubo una acelerada en los cortes de carne", dijo Español en declaraciones realizadas este martes.

La funcionaria indicó que se busca "sostener los precios hasta el 31 de marzo y apuntando a tener un acuerdo anual, revisarlo a fin de marzo, ver cómo funcionó y monitorearlo para poder extenderlo en el tiempo".



Español dijo que se trabajará para asegurar "buena cantidad de tonelaje de la oferta mensual" y si se viera que no alcanza se buscará "un aprovisionamiento mayor; la idea es que estén bien abastecidos los días que esté esta oferta", señaló.



"Es un programa federal, las 1.600 bocas están a lo largo y ancho del país y vamos a poner especial ojo en que sea abastecido bien", aseguró la secretaria de Comercio Interior.



Acerca de la inflación, sostuvo que "hubo dos dinámicas muy diferenciadas, los alimentos en góndola tuvieron una dinámica 10/15 puntos abajo de la media de la inflación y los frescos, que son carnes, frutas y verduras, tuvieron una dinámica de 15/20 puntos arriba de la inflación".



"La inflación tiene muchas causas, no se soluciona con una sola medida, requiere generar soluciones estructurales; realmente va a llevar tiempo, no vamos a llegar a una solución mágica de una inflación de un dígito en dos años", remarcó.



En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó que tras el acuerdo con frigoríficos y supermercados por el precio de la carne vacuna, el Gobierno va "a tratar de generar un mecanismo similar" para "contener los aumentos en el sector de frutas, verduras y otros productos de huerta".



"Es un mercado con mucha atomización, tanto de pequeños productores como de comercios, es un esquema más complejo, pero estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura para tratar de dar más certidumbre a los precios", explicó Kulfas en declaraciones a radio