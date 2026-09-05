Vélez reclamará contra Boca por haber incluido seis extranjeros en Copa Argentina

La clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina sumó un capítulo inesperado luego de que Vélez detectara que el conjunto xeneize incluyó a seis jugadores extranjeros en la planilla oficial del partido, cuando el límite establecido es de cinco.

La dirigencia del Fortín prepara una presentación formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el objetivo de reclamar la clasificación a la próxima instancia. Según informó El Gráfico, Vélez tiene plazo hasta el lunes para presentar el planteo.

Los seis futbolistas que aparecieron inscriptos por Boca fueron Ángel Romero, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Álvaro Montero, Leandro Lozano y Enner Valencia. La discusión pasa por determinar si esa situación representa una irregularidad suficiente como para modificar el resultado deportivo.

Sin embargo, desde la AFA consideran que el reclamo tendría pocas posibilidades de prosperar. El punto central es que el sexto extranjero no ingresó al campo de juego, por lo que Boca no habría obtenido una ventaja deportiva a partir de la irregularidad.

De acuerdo con el criterio que manejan en la casa madre del fútbol argentino, y en línea con jurisprudencia de FIFA, la inclusión de un sexto extranjero en la planilla podría derivar en otro tipo de sanción, pero no necesariamente en la pérdida del encuentro o de la clasificación.

En ese sentido, la postura que trascendió desde AFA diferencia entre una infracción administrativa y una deportiva. Al no haber participado seis extranjeros simultáneamente o durante el desarrollo del partido, entienden que no existirían argumentos para entregarle a Vélez el pase a los cuartos de final.

Además, aparece otro punto que podría favorecer a Boca: la situación de Sebastián Villa. El colombiano tenía residencia en la Argentina y por ese motivo anteriormente no era considerado extranjero a los efectos del cupo. Actualmente esa documentación se encuentra vencida y el jugador inició el trámite para renovarla, con turno previsto para octubre.

Desde Vélez sostienen que, al tener vencida la residencia, Villa debía ocupar plaza de extranjero al momento del partido. En Boca, en cambio, aseguran que el delantero cumple con los requisitos correspondientes y consideran que no existen motivos para objetar su inclusión.

De esta manera, mientras Vélez avanza con su presentación formal, en la AFA entienden inicialmente que Boca podría recibir una sanción administrativa, pero que no perdería la clasificación conseguida dentro de la cancha.