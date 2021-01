"Ojalá que el premio sea para alguien que de verdad lo necesite"

Óscar Julio Espíndola es uno de los dueños de la agencia de lotería ubicada en calle Estomba al 500, en la que jugó el ganador del Quini 6.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 contó que "es una alegría enorme, me enteré ayer a las once de la noche por medio de una clienta que me llamó a mi casa".

"Yo la verdad que nunca miro los sorteos, ya con lo que veo todos los días acá adentro me alcanza", comentó entre risas el trabajador.

Y agregó: "Tengo muy buena clientela, mucho por teléfono. Desde el 73 tenemos la agencia y es la primera vez que sale un premio semejante".

"Mi papá tiene 87 años y sigue trabajando", explicó Espíndola. Y consultado respecto del abultado monto del premio, afirmó que "pensé que me estaban cargando, no lo podía creer".

Por último, cerró con un mensaje por el que vale la pena sacarse el sombrero: "Espero que el ganador sea alguien que lo necesite de verdad".

Cabe recordar, con los números 02, 13, 33, 15, 00 y 44, a un bahiense le cambió la vida. Fue el único ganador de la modalidad "La Segunda" del Quini 6, y se hizo acreedor de más de 180 millones de pesos.