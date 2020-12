Confirman que el policía está acusado de "comercialización y encubrimiento"

El fiscal Mauricio Del Cero conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, minutos después de que finalizaran los 23 allanamientos simultáneos en el megaoperativo antidroga que se realizó en Puan, Pigüé y Bahía Blanca, el cual incluyó el arresto del policía Lucio Testa.

"Todo comenzó cuando recibimos información de distintos sujetos que vendían distintas sustancias. Reunimos otras denuncias de carácter anónimo y se realizó un allanamiento en 2019 donde no hubo detenidos, pero sí un importante secuestro. Luego, se llegó a las 21 detenciones a partir de la orden decretada por el juez Mércuri. Aún hay seis prófugos", resaltó Del Cero, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y enfatizó que "uno de los implicados es efectivo policial y al igual que la mayoría de los detenidos está imputado de delitos que arrancan con una pena de seis años. A él lo tengo vinculado a los restantes sujetos que están siendo investigados, es una posibilidad que esté ligado a su hermanastro Eguren".

"Es clave el uso de las redes sociales, Whatsapp y Messenger, que dejan rastros y hay que cotejarlos de manera objetiva. No puedo decir que sea mal o buen policía. La Fiscalía detectó un delito y él tendrá que defenderse. Cuando una persona dice que consume personalmente no puede tener 17 plantas de marihuana. Cada situación merece un análisis particular", mencionó el representante del Ministerio Público en otro segmento de la entrevista.

Por último, sin aventurarse ni brindar más datos de lo debido, sostuvo: "Estamos analizando el tráfico local de drogas. Si hablamos de una red que supere lo regional, se trata de una competencia que me excede. Un allanamiento de este tipo, cuando hay tantos sujetos vinculados, no se puede hacer por partes. Y el sentido común indica que si se arresta solo a un grupo, se entorpece la investigación".