"Abrimos una investigación porque no queremos lavar culpas", resaltó Peluffo

Gabriel Peluffo es el director del Hospital Penna y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, analizó la grave denuncia que se formalizó a partir de que una paciente permaneciera varias horas en una ambulancia a la espera de que le firmen el rechazo de internación, para luego ser derivada a Punta Alta, donde esta mañana terminó falleciendo.

"Me enteré de lo ocurrido anoche, casi cuando el episodio ya había sucedido. Esta mañana nos pusimos en comunicación con todos los sectores intervinientes para conocer lo que pasó. Pasamos un informe a la Municipalidad, diariamente, con ocupación de camas. A las 12 del mediodía era del 100% en emergencias. Al llamado de las 19 le informamos la negativa porque no había lugar para internarla. La familia insistió con traerla y lo hizo finalmente horas más tarde", sostuvo Peluffo, en el programa "Tal Cual Es".

Y agregó, en esa misma dirección que "vamos a pedir las grabaciones porque hoy abrimos una investigación y queremos un descargo de todos. No tenemos la intención de lavar culpas o justificar lo injustificable. Acá hubo una cadena de errores. Cuando esta paciente llegó, la cirujana estaba en el quirófano. Se le dijo que no se la podía internar, pero no sabemos por qué no se le dio por escrito el rechazo".

"Una vez que se cumplimentó el trámite, fue derivada al Hospital Eva Perón, donde luego nos enteramos de su deceso y estamos consternados. Por eso es que queremos saber lo que pasó y que cada uno de los implicados haga un descargo por escrito. Sabemos que hay una denuncia en la comisaría, por eso nuestra área legal ya está investigando", enfatizó el doctor en otro segmento de la entrevista radial.

No obstante, dejó en claro que "todo lo que digo es por los interrogatorios a las personas que intervinieron. Se trata de una paciente sin obra social, que generalmente se atendía en el Penna, eso quizás fue lo que indujo a traerla pese a que no había posibilidad de operar de urgencia como requería su cuadro. Si hubiéramos tenido cama se la hubiera recibido, más allá de que el médico estaba en una cirugía. Me pongo en lugar de la familia y quiero una explicación que me conforme. Es lo mínimo que pediría".

"Por una cuestión formal, nosotros tenemos que entregar un papel con el rechazo. Esto es criticable porque que uno demore una atención por un trámite administrativo es algo a revisar. Quien debía firmarlo, era la cirujana que estaba operando. Igualmente no es excusa porque lo podría haber confeccionado otro profesional. Estas cosas ocurren en la urgencia, son excepcionales y no queremos usarlo de excusa. Debemos trabajar en un mecanismo perfectible y nuestra función es dar el mejor servicio posible", cerró.