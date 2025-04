El fiscal sostuvo que la consejera debe seguir detenida hasta el juicio

Mauricio Del Cero, fiscal que investiga a la consejera libertaria Fiorella Damiani por el delito de falso testimonio, habló con La Brújula 24 sobre el avance de la causa y dijo que está prácticamente lista para elevarla a juicio.

El fiscal hizo una breve reconstrucción del caso, que generó conmoción en el ambiente político, en especial tras el arresto de la funcionaria y el traslado a una dependencia oficial. “Damiani ya había sido indagada por el delito de falsa denuncia. Esa causa se elevó a juicio y luego se anuló. El expediente regresó a la instrucción y la carátula cambió a falso testimonio. En aquella oportunidad ella había mencionado que cada vez que fue convocada por la justicia dijo la verdad, es decir que se mantiene en que hubo acceso anal y vaginal, según ella, no consentido”, explicó Del Cero a "Nunca es tarde", con la conducción de Emanuel Olaya y Juan Tucat.

El funcionario dijo que, del análisis minucioso de los cuatro videos, no se observa resistencia alguna a las relaciones, aunque -como informó este medio- Damiani asegura que “falta la parte donde ella se niega”. “Como en la secuencia no se observa ni se escucha nada de eso, esto lleva a pensar que se trata de un mero argumento para tratar de mejorar su situación procesal y nada más”, acotó Del Cero.

El fiscal recordó que “los injustamente acusados” fueron quienes aportaron, a través de sus abogados defensores, los videos que terminaron siendo las pruebas determinantes para que la justicia los liberara y sobreseyera. “Del video no surge que a Damiani le molestara el acto sexual del que era parte, sino el hecho de que la estuvieran filmando”, precisó.

Podría llegar detenida al juicio

Según la explicación del fiscal Del Cero, Fiorella Damiani podría llegar detenida a la instancia de juicio oral. “El de falsa denuncia es un delito detenible (término medio superior a 3 años). Tiene una escala que va de 1 a 10 años, pero como la pena mínima puede ser en suspenso, es excarcelable”, dijo.

“No obstante -aclaró-, la fiscalía tiene buenos argumentos para oponerse a la excarcelación, que no es automática. Hay que tener en cuenta si hay riesgos procesales y, desde mi punto de vista, acá los hay. El primer indicador es que ella tuvo en sus manos el teléfono con el cual se filmó todo y borró esos videos creyendo que así eliminaba la prueba, sin saber que ese material había sido compartido. Cuando fuimos a su domicilio a notificarla de una pericia informática, un familiar nos dijo que ella no estaba y que no sabía dónde vivía”, amplió.

“A mí entender, a la investigación le falta uno que otro detalle, pero está prácticamente lista para elevar la causa a juicio”, concluyó Del Cero.