Alberto Fernández reiteró sus críticas a la Corte Suprema

Alberto Fernández se refirió en duros términos a la Corte Suprema de Justicia, a la que acusó de actuar “con un nivel de discrecionalidad pasmoso”.

En sintonía con las acusaciones de Cristina Kirchner, el Presidente señaló en una entrevista que “el problema judicial de la Argentina empieza por la Corte”.

“El problema judicial argentino va mucho más allá de la Justicia Federal, que es la que aparece en los diarios porque en sus manos están las investigaciones por corrupción, pero la realidad es que el problema judicial es mucho más profundo y empieza por la Corte Suprema”, profundizó Fernández.

En ese sentido, citó al grupo de juristas que le presentaron un informe sobre las reformas que -según sostienen- deberían encararse en la Justicia Federal, y estimó que “La Corte Suprema debe involucrarse cuando se violan garantías constitucionales”.

“Hay posiciones diferentes (entre los juristas), pero todos me plantean cambiar las cosas. Nadie me dice que todo siga igual. Y una de las cosas que me plantean es esa facultad que tiene la Corte de decidir cuándo abrir un recurso y cuándo no abrirlo con total discrecionalidad. Y eso es algo absolutamente nocivo”, cuestionó el mandatario.

