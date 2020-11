Un camarógrafo bahiense trabaja en un documental con imágenes inéditas de Maradona

Raúl papalardo es un camarógrafo y documentalista bahiense que desde hace muchos años trabaja en un documental sobre el paso de Diego Maradona por el balneario Marisol, en enero de 1994, en el que el astro futbolístico jugó varios partidos benéficos.

Se llama "Yo jugué con Dios" y cuenta con testimonios de vecinos e imágenes inéditas de esos encuentros en el verde césped. Hoy, Papalardo habló con el móvil de LA BRÚJULA 24 y contó que "hoy es un día triste y va a seguir así varios días más". Lógicamente, la muerte del 10 ha calado hondo en él.

"Arranqué hace un tiempo con el documental, pero esto me mató, yo tenía la esperanza de hacerle una nota. Jamás pensé que esto iba a pasar, para mí era el hombre que no se iba a morir nunca", relató emocionado.

Y agregó, respecto del contenido de su trabajo: "Era sobre la vivencia de Maradona en Marisol, donde de verdad era amigo de todos. Jugaba partidos a beneficio cuando no podía hacerlo, tengo imágenes guardadas de todo aquello".

"Le hice la nota a mucha gente que vivió ahí, lo querían todos, un tipo muy solidario al igual que Claudia", sostuvo el profesional.

"Jugaba en unas canchas imposibles, nunca preguntó si tenían pozos o algo así. Los jugadores de hoy no lo harían. Estoy trabajando tranquilo, pero ayer y hoy la verdad que no pude hacer nada, esto me mató", sintetizó.