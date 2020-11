Zaninelli: "La palabra adoctrinar no existe en el ámbito educativo"

El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, Sergio Zaninelli, se expresó con relación a la polémica que se instaló en las últimas horas a raíz de los dichos de Soledad Acuña, funcionaria del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA, quien manifestó que quienes eligen la carrera docente "son de los sectores cada vez más bajos".

"Es un debate que surge de las declaraciones agraviantes e insultantes de la ministra de Educación del gobierno porteño, donde desconoce la labor docente y descalificándolo. Decir que es la tercera o cuarta alternativa laboral de alguien que viene fracasando en otras profesiones es absurdo.

Hablar de adoctrinamiento y que los padres denuncien, uno debe plantearse sobre qué vara lo manifiesta. No entiendo la palabra adoctrinar en el ámbito educativo. Se lo hace en un ámbito político partidario, lo hace un sacerdote cuando da misa. El docente enseña y hasta aprende con su programa de estudio", resaltó Zaninelli, en LA BRÚJULA 24.

Y sostuvo, a modo de ejemplo, que "la historia no es una sola, uno la puede enseñar desde distintos puntos de vista. Y eso no lo puede tomar como adoctrinamiento. Si la ministra hubiese dicho 'ocurrió en este caso, donde un profesor generó este debate' sería diferente. Pero dicho al azar, generalizando a todos los docentes, es de una irresponsabilidad enorme".

"Inculcar ideas sobre el nazismo o el terrorismo de Estado está mal desde la educación y sería adoctrinar. Pero no puedo generalizar que los docentes se dedican a hacer eso. Lo que nos preguntamos es cómo enseñaríamos historia; sería el ministerio de Educación establecería un libro para todos los alumnos", manifestó el funcionario sindical en su charla con el periodista Germán Sasso.

Por último, señaló que "pueden existir profesores macristas o kirchneristas y está mal que hablen en términos descalificantes. Con respecto al proyecto de la legalización del aborto, un profesor de biología no debería mezclar su creencia o ideología en la enseñanza, cuando se trata de una cuestión sanitaria. Distinto es para un docente de teología que debería ahondarse en la cuestión desde otro lugar".

Dura crítica a Alberto

En el tramo final de su testimonio, el histórico dirigente sindical tuvo duras expresiones contrarias a la actual gestión de Alberto Fernández en la presidencia, a casi un año de su asunción.

"El gobierno me está defraudando desde el punto de vista económico social. El presupuesto de ajuste, la fórmula jubilatoria que ocasionará una pérdida en el poder adquisitivo, son aspectos que no me gustan. El FMI no es más bueno porque negociará con Alberto, es un organismo que siempre viene a ajustar".

Y se despachó con otra polémica frase: "Lo de Acuña fue brutalidad, insultante y macartismo. Pero recuerdo que Cristina Kirchner, en 2013, nos dijo en un discurso de apertura legislativa que los docentes trabajábamos cuatro horas por día y con tres meses de vacaciones. No es lo tan grave como lo de la ministra de Larreta, pero también lo tengo en cuenta".

"La educación es fundamental y los gobiernos nunca le han dado la importancia que se merece" finalizó.