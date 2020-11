Messi y una declaración explosiva: "Estoy cansado de ser el problema de todo en el club"

Explotó Lionel Messi. Menos de un día después de la felicidad experimentada por él y sus compañeros de la selección argentina tras haberle ganado a Perú en Lima, llegó a Barcelona y se encontró con una guardia periodística que terminó con es paz interior que llevó desde Sudamérica a Europa...

¡MESSI, DURÍSIMO! "Ya estoy un poco cansado de ser siempre el problema de todo en el club" declaró el 10 ante la pregunta de los periodistas, en su llegada a Barcelona. pic.twitter.com/90mzbqx9JB — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2020

Eric Olhats, exrepresentante de su compañero Antoine Griezmann, lo había acusado de imponer un "reino del terror" y de tildarlo de "monarca" de Barcelona en declaraciones periodísticas. Consultado por el tema en las puertas del aeropuerto de Barcelona, el capitán argentino reaccionó. "Ya estoy un poco cansado de ser siempre el problema de todo en el club", respondió, con el barbijo puesto y rodeado de periodistas, mientras trataba de abrirse paso.

También se lo vio un tanto enojado por una situación que vivió en el arribo a Barcelona: "Encima, después de 15 horas de vuelo, me encuentro a los de Hacienda haciendo una inspección. Es una locura", cerró Messi, luego de una revisación que se le realizó al avión en el que viajó desde Lima y antes de subirse al auto donde lo esperaba su esposa, Antonella Roccuzzo, para regresar a su casa tras su buen paso por la Argentina. La selección, al cabo de las últimas dos fechas de las Eliminatorias, marcha segunda en las posiciones con 10 puntos, dos menos que Brasil.

Messi no hablaba ante medios catalanes desde el 4 de septiembre, fecha en la que comunicó su continuidad en Barcelona. "La actitud de Messi ha sido deplorable, se lo ha hecho sentir. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él", había disparado Olhtas a la revista France Football.

Otra de las personas del entorno de Griezmann que se había referido al argentino fue Emmanuel Lopes, un tío del francés, que también dejó una mala impresión sobre Messi: "Hay cosas que todavía no se pueden contar. Pero no se trabaja lo suficiente. En general, en Barcelona no se trabaja y Antoine necesita trabajar y otros no necesitan hacer mucho", había apuntado. Responder sobre eso, está claro, no le causa gracia al capitán de Barcelona y la selección, en medio de una temporada agitada por su conflicto con el club, del que que quiso irse durante el verano europeo.

(Fuente: La Nación)