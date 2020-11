La alegría de una mujer que pudo volver a hablar gracias al ingenio de un fotógrafo bahiense

El jueves, LA BRÚJULA 24 te contaba la historia del fotógrafo bahiense Mauro Kunzevich, quien, con su impresora 3D, ayudó a una mujer para que pudiera volver a hablar.

Ella se llama Graciela, tiene una traqueotomía y se le había roto una válvula específica que, justamente, era la que posibilitaba que hablara. Y el repuesto era carísimo.

"Se me había roto una tapa de la cánula y no me salía la voz, entonces estaba muda", recordó la mujer en diálogo con el móvil de la emisora. Y agregó: "Se vende un kit completo y es muy caro. Pero gracias a Dios llegué a él, me hizo la tapa y ahora estoy hablando".

"Tengo que agradecerle porque es un genio por lo que hizo conmigo. Ese tipo de repuesto sale una plata muy importante y aparte no se consigue", refirió.