Julián Román, el colombiano que la rompe en Prime Video

Julián Edgardo Román Rey es un actor colombiano de 42 años de edad que cuenta con una dilatada y brillante experiencia en teatro, cine y televisión. Hoy se tomó un tiempo dentro de su agitada agenda para conversar con el equipo del programa "Tal Cual Es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24.

Este destacado artista heredó esa vena artística que le permite ubicarse, tras una carrera vertiginosa, matizada de estudio, empeño y perseverancia, como uno de los actores colombianos con mayor proyección. Entró triunfante al ámbito audiovisual mexicano y encarnó, nada más ni nada menos que al gran Juan Gabriel.

Pero su contrato con el éxito sigue: hoy es parte de “De Brutas Nada”, una de las series latinas del momento en la que interpreta al disfuncional Guillermo Robles.

El trailer de "De Brutas Nada"

Julián Román rompió el hielo: "Lo que ocurre con esta tira es magnífico. Grabamos entre Bogotá y Ciudad de México, con una producción enteramente azteca. Viajamos constantemente, estuvimos en Playa del Carmen, Puerto Vallarta y la serie fue muy bonita por el crisol de talentos de ambos países. Incluso hay personajes invitados que elevaron el nivel. Es interesante apostar a este tipo de productos porque veníamos grabando a full, siendo un oasis en medio del desierto".

"Construir a Guillermo fue bonito. Es un chilango cheto como se dice en Argentina, que trabaja en la Bolsa y terminando la Universidad, su mujer queda embarazada. Cuando la serie empieza, él se da cuenta que idealizó sueños que le iba a llevar menos tiempo de lo que esperaba. Ahí arranca el conflicto interno de que no es feliz trabajando en lo que hace", resumió sobre su papel.

Su interpretación de Juan Gabriel

Y se remontó a un momento visagra en su carrera: "Haber personificado a Juan Gabriel me cambió la carrera. Un día mi madre me avisó del casting, yo había entendido que no era para una serie exclusiva de este artista que pretendía que quien hiciera el papel fuera mexicano. Pero a los 15 días me llamó mi manager para decirme que finalmente era yo el elegido. Fue una locura conocer la cultura azteca".

"Trabajar mi acento para ser mexicano sin haber nacido allí fue algo complicado. Juan Gabriel es del norte y también tiene su forma de hablar característica. Lo mismo pasa en Argentina entre los porteños y los cordobeses. Miré entrevistas de él y fui agarrando la tonada. Fue una experiencia muy divertida", finalizó.