Con su impresora 3D diseñó una válvula especial que le cambió la vida a una mujer

Mauro Kunzevich es un fotógrafo bahiense que, con su impresora 3D, en los últimos días colaboró con una mujer para que pudiera volver a hablar.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, explicó que "se puso en contacto conmigo una señora que tiene hecha una traqueotomía y hacia bastante tiempo que tenía rota la válvula de fonación, no podía conseguir el repuesto por ningún lado, y cambiar el aparato completo le significaba un costo enorme".

"Yo empecé con esto hace unos siete años como un hobby, pero ahora con la pandemia puedo estar un poco más en casa y arranqué con algunos trabajos para clientes", recordó el profesional.

Y agregó, respecto de la pieza específica que necesitaba la mujer. "Ella quería ver si le podía fabricar una válvula que va afuera del cuerpo y que le permite hablar y respirar. Hicimos varios intentos hasta que dimos con uno funcional para ella y hasta el momento lo está usando".

"Ha sido un éxito para mí y para ella también, porque si no tenía que cambiar todo el aparato. Es bastante caro y no se consigue, pero lo mismo pasa con el repuesto porque vienen en varios modelos y hoy está muy complicado", dijo.

Por último, a modo de análisis, Mauro señaló que "siempre me gustó la electrónica, desde chico, fabricar y armar cosas. Un día me compré una impresora porque había mucha difusión. Empecé de a poco a interiorizarme sobre los modelos, y me trajo también muchos dolores de cabeza porque fallan bastante, pero con trabajo lo fui perfeccionando".

"Hoy podés fabricar casi lo que quieras. Lo más loco es que lo que a vos se te ocurra lo podés plasmar en una computadora y al ratito lo tenés en la mano", sintetizó.