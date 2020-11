Natty Petrosino, y la importancia de vivir el presente

Natty Petrosino, embajadora espiritual bahiense en el mundo y un alma generosa capaz de dejar todo (y más también) por los que atraviesan las crisis existenciales más profundas del ser humano, visitó los estudios de LA BRÚJULA 24 y le puso un freno a la vorágine de la realidad, llamando a la reflexión e introspección.

Algunos pasajes de su reflexión

"No nos damos cuenta cómo cada uno desde su lugar se va encontrando para construir la nueva humanidad y que va a salvar de la locura a este planeta. Así entraremos al ciclo superior, tomados de la mano, cantando 'Gloria a Dios en el cielo y en la Tierra paz a los hombres'. Aquí estamos para responder como humanidad a tu llamado, Padre eterno".

"Hay que mirar lo que fue pasando en estos últimos 70 mil años en el planeta. Cuando a mí me tomó el espíritu crístico para decirle al mundo quiénes somos, me olvidé de mirar los libros de la historia humana y cómo aparecimos en la Tierra. Por eso cuando me preguntan qué va a pasar con el coronavirus, les respondo que es algo escrito en todos lados".

"Nacemos, crecemos, nos asignan deberes, hacemos la tarea sin ser descuidados por el Creador. Y llegamos a un punto donde nos preguntamos por cómo se inició el planeta. Somos una esquirla del todo. Detrás de eso que llaman Big Bang hay alguien detrás. Cuando hagamos la labor correctamente, desde la primera piedrita hasta terminar el ciclo del grado evolutivo, respetaremos los tiempos. Porque somos rebeldes y nos hemos equivocado mucho".

