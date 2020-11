"Lo hicimos para que la Justicia no se olvide"

Familiares, amigos y conocidos de Sergio Emanuel Castillo, el joven de 28 años que fue asesinado en la previa del partido entre Olimpo y Villa Mitre, pintaron un imponente mural en su honor en la esquina de calles Mallea y La Falda.

Patricia Paz, su mamá, habló esta mañana con todo el equipo del programa "Bahía Hoy", que se emite por LA BRÚJULA 24, y contó que "la vida sigue, pero lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es perder al hijo".

"Se sigue como se puede, estoy todo el día tratando de tomar impulso para hacer algo. Yo empecé a ayudar a comedores, hago barbijos, entonces me enfoco en cosas positivas para que me ayuden a estar un poco mejor", dijo.

El mural

"Me puse en contacto con las Madres del Dolor de Bahía, tenía la idea pero como que estaba un poco confundida. Hablé con Mariano, que es muy buena persona y me dijo que no tenía problema, que conseguiremos el lugar. Recolectamos dinero entre amigos y familia, me regalaron pintura y empezamos".

"Está en Mallea y La Falda y mide 23 metros, la verdad que es bellísimo".

"Lo hice para que los vecinos del barrio no se olviden, para que la justicia siga firme y se logre el objetivo. Yo no quiero saber más nada con las rivalidades entre Olimpo y Villa Mitre, estoy tratando de sanar de otra manera, proyectando mi ansiedad hacia cosas buenas".