Crimen del hincha: “Schwaner ya no puede apelar más y tiene que pasar los 20 años en la cárcel”

Lucas Schwaner fue condenado a finales de 2021 a 20 años de cárcel por el crimen del hincha de Olimpo, Emanuel Castillo, durante un cruce en la puerta de la sede de Villa Mitre antes del clásico disputado en El Fortín de Maipú y Necochea, el 9 de febrero de 2020.

Patricia Paz es la madre del joven asesinado y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, expresó su repudio a la postura de Schwaner, quien hizo uso de todo tipo de instancia legal para intentar reducir la pena al considerarla excesiva.

“Al principio había pedido un recurso en Casación penal y se le negó y ahora solicitó uno extraordinario porque consideraba excesiva la pena y tampoco se lo otorgaron”, aseguró Paz, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y resaltó que quien fuera hallado culpable durante un juicio por jurados “debe cumplir 20 años de condena. Sigue apelando, pero no le dan lugar a sus reclamos. Solo quiero que pase en la cárcel todos los años que le dieron porque destruyó a una familia”.

“No entiendo cómo tiene la audacia de seguir apelando. Mi abogada, que nunca dejó de lado el caso y fue muy humana conmigo, me dijo que ya no tiene más instancias a las que acudir. A mi hijo nadie me lo devuelve”, concluyó la mujer, con la voz entrecortada.