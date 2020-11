Le prendieron fuego la casa: "Puedo ser un borracho, pero no abusador como dijeron"

José Guillermo Chandía es un vecino de Loma Paraguaya que pasó varias horas detenido porque fue acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad. Además, le prendieron fuego la casa, que estaba ubicada en calle Undiano al 2200.

Esta mañana, en diálogo con el periodista Germán Sasso, el hombre negó la acusación y dijo que "quiero aclarar el panorama porque me acusaron muy injustamente, pero yo creo en la justicia".

Cabe recordar que ayer una mujer describió cómo fue el momento de ese supuesto abuso sexual, y dijo que "este sujeto levantó a mi nena y la tocó".

"Me prendieron fuego la casa y me acusan de manosear a esa criatura, pero yo quiero aclarar el panorama y que digan cómo son las cosas. Me dieron la libertad porque me acusan injustamente, pero yo creo en la justicia", indicó.

Y recordó: "Estuve compartiendo alcohol con el marido de ella, que me fue a buscar a mi casa. Ella no estaba. Tomábamos vino con gaseosa, el famoso jote. No era la primera vez que lo hacíamos, y por allá vino la señora con los chicos, estaba en estado de ebriedad".

"Ya habíamos comido, pero ella se empezó a pelear con el marido, que la agarró a cachetazos y los chicos empezaron a gritar. Estaban como perro y gato los dos, y yo lo único que hice fue agarrar a los chicos en brazos y sacarlos para afuera porque gritaban", comentó Chandía.

Además, volvió a cuestionar la actitud de la denunciante. "Ella dice que yo le daba mala espina, pero siempre iban a mi rancho a compartir. Dos por tres estábamos con el marido y llegaba ella también. No manoseé a nadie, no los agarré con ninguna mala intención, solamente quise sacarlos de ahí".

"Ahora estoy en situación de calle por culpa de ellos. Los vecinos de la cuadra me conocen, fueron ellos los que me prendieron fuego la casa".

Y agregó: "Puedo ser un borracho y haber cometido errores, pero que no me vengan a acusar de abuso. Yo soy padre y dejaron mi reputación por el piso. Tengo antecedentes, como el marido de ella también que estuvo preso por pegarle".

"Tengo antecedentes porque le prendí fuego un supermercado a los chinos", cerró.

NOTICIA EN DESARROLLO...