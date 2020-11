Fernández: "Estoy esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma judicial"

El presidente Alberto Fernández reclamó a la Cámara de Diputados que abra el debate de la reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo "para que la ciudadanía tenga la Justicia que se merece", con "jueces dignos, éticos, moralmente irreprochables y técnicamente preparados".

"Es necesario que la Justicia funcione, que tengamos jueces preparados técnicamente, jueces probos y una justicia rápida. Son tres cosas para que el Estado de derecho funcione", planteó el Presidente al encabezar este martes la inauguración de las obras de ampliación del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

La actividad presidencial concluyó minutos antes de que se diera a conocer el fallo de la Corte Suprema que dispuso que los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia podrán permanecer en los cargos a los que fueron trasladados, pero de manera provisoria hasta que sean designados magistrados titulares en esos lugares, según el procedimiento de rigor establecido por la Constitución, que incluye el concurso.

La definición de la Corte Suprema en relación al tercer juez que se encontraba en similar situación, Germán Castelli, se dará a conocer el próximo jueves.

“Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto”, dijo el mandatario.

Reforma judicial



Tras comenzar su discurso para celebrar y referirse a la noticia de la inminente llegada al país de la vacuna rusa contra el coronavirus, el Presidente dedicó varios minutos para reflexionar sobre los alcances de su proyecto de reforma de la justicia federal, "que sólo busca que tengamos herramientas para juzgar el crimen organizado rápidamente" y que no pretende "poner jueces amigos y trasladarlos de un lugar a otro".

"Yo una y otra vez recurro al Estado de Derecho porque soy un abogado. Me formé en la Universidad de Buenos Aires, amo la lógica del Estado de Derecho, no quiero creer que no es posible vivir en un estado de derecho, no quiero creer que los pícaros nos ganen, no quiero creer que los sinvergüenzas se salen con la suya", sostuvo el mandatario desde Avellaneda, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

"El Estado de Derecho es garantizarle al ciudadano que el que delinque va a ser apresado, procesado, juzgado, condenado" y que "una vez que cumpla su condena, pueda volver a la sociedad, ayudándolo a que se reinserte como corresponde", reflexionó.

Además, Fernández subrayó que los años pasados "no fueron un buen ejemplo" porque hubo un "mal uso de las instituciones de un Gobierno de turno".

"Los espías entre los jueces y usar a los jueces para perseguir opositores no fueron una buena idea. Presionar a gente para que se arrepienta e involucre a ortos en las causas tampoco fue una buena idea. Eso no es el Estado de Derecho. Nosotros no queremos eso", afirmó.

(Fuente: Télam)