"Lautaro va a ser el 9 de la Selección mucho tiempo"

Diego Milito es el actual manager de Racing. Y como buen conocedor del paso de Lautaro Martínez por el club, se hizo un espacio para hablar del presente y futuro del 9 de la Selección e Inter de Italia, equipo donde el Príncipe brilló con la Champions League de 2010 como título más destacado.

"Hablamos cada tanto. Es un chico que escucha mucho, con una gran mentalidad. Lo aprecio mucho. Está haciendo una gran carrera en un gran club. Espero que le siga yendo como le está yendo. Es un chico que tiene cosas por mejorar. Es joven y está en un club de elite. Es un delantero que va a seguir creciendo. Estamos felices de que haya salido de Racing y juegue en nuestra Selección. Sin lugar a dudas, va a ser el 9 de la Selección por mucho tiempo. Es presente y futuro. Es el 9 titular. Tiene muy buena conexión con Lionel y el resto", manifestó Milito en Deportivo IP.

Y al hacer un gran repaso de toda su carrera, Milito puntualizó en el hecho de haber compartido vestuario con Messi en Argentina. Además, ¿estuvo cerca de jugar en Barcelona? Eso y más respondió el ex goleador en una entrevista con el Canal Información Deportiva. "Es un privilegio jugar con Messi. He tenido la suerte de compartir momentos con el mejor jugador del mundo. Ha sido un honor entrenar con él, jugar, verlo en los entrenamientos. De los mejores de la historia. ¿Si estuve cerca de Barcelona? No sabría decirte. Si hubo algún sondeo cuando estaba en Zaragoza. Sé que hubo un sondeo pero no mucho más. Yo continué en Zaragoza, no sabría decir cuán lejos o cerca estuve", expresó.

Fuente: Olé