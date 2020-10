Una guerrera: Beatriz tiene 101 años y le ganó al coronavirus

Carlos Dominghini es hijo de Beatriz, una mujer de 101 que se recuperó del coronavirus en las últimas horas y que quiso plasmar toda su alegría. Pero también, dejó un mensaje importante tendiente a la concientización.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, contó que su mamá nació en 1919 y que el pasado 5 de septiembre "cumplió los 101".

Respecto del contagio, explicó que Beatriz está alojada en la residencia de Ginóbili, en Bermúdez al 5000, lugar en el que se produjo un brote. "Están muy bien asesorados ahí, cuidados y entrenados para atender pacientes de alta complejidad".

"Lo que pasó fue que alguien del personal se contagió e ingresó el virus por ese lado. Fueron 17 abuelos afectados de un total de 44. Lograron aislarlos a tiempo a todos en una burbuja, con dos enfermeras que se quedaron todo el tiempo con ellos", remarcó.

Y sobre Beatriz, agregó: "Se le hizo un hisopado a las 72 horas y dio positivo, ahora ya hace 4 días que está sin fiebre, con buen oxígeno. Sentí muchísima angustia cuando me enteré, porque más allá que se de su edad avanzada, lo triste es no poder estar al lado de ella".

"Los jóvenes no se dan cuenta, capaz que andan sin barbijo o se reúnen a comer un asado. Es lindo juntarse, yo tengo un grupo de amigos y desde marzo que no los veo. No es una joda el Covid, con un par de cosas básicas nos podemos cuidar entre todos", aseveró.