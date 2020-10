La columna de Natty Petrosino en La Brújula 24

Como cada miércoles Natty Petrosino brindó su testimonio en el aire del programa "Bahía Hoy", por LA BRÚJULA 24. Y llenó de esperanza a todos.

Primero, en diálogo con Germán Sasso, la embajadora bahiense en el mundo se acordó de sus hijos. "Todos siguen estando en mi corazón y los tengo cerca, aunque a veces no nos veamos". "Cuando veo que alguno de ellos hace algo en la vida, me llena de orgullo", señaló.

Y contó que "hoy quiero hablarle a los que siempre estuvieron atentos a escuchar la palabra de Dios, que siempre nos ha hablado a través de distintas personas".

"Voy a confesarle a Bahía Blanca, hablando de lo que más se, que es lo que Jesús me enseñó, aunque eso no quiere decir que distintos profetas hablen del mismo Dios".

"En estos 50 años que llevo trabajando. Estas descompensaciones que tengo cada tanto, los by pass, la quebradura de mi fémur, son solo porque cuando me manda a empezar a despertar a la humanidad me entra un terror santo, tiemblo por cada espina en la corona de Jesús, por cada clavo en sus pies y por la espada en un costado".

"Entonces, como no me animo, pienso en los pobres que no quieren escuchar", indicó.