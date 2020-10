Tras horas de tensión, los propietarios no residentes levantaron el piquete

Finalmente, y luego de algunas horas de tensión en el acceso a Monte Hermoso, los propietarios no residentes de Monte Hermoso, que esta tarde emprendieron nuevamente una caravana para manifestar su descontento con la restricción en el acceso a la ciudad, decidieron regresar pacíficamente a nuestra ciudad.

Si bien en un primer momento se barajó la posibilidad de permanecer en la ruta durante la noche, finalmente y tras una charla con las autoridades policiales de la localidad balnearia, los vecinos de Bahía Blanca y Punta Alta decidieron volver.

"Lamentablemente no nos pueden dar la seguridad que nosotros pretendemos, porque hay poca cantidad de efectivos, pero nos garantizaron que realizarán una investigación profunda de lo que sucedió anoche con respecto a los dos incendios", manifestó Juio Trujillo, uno de los vecinos autoconvocados, en contacto con la redacción de LA BRÚJULA 24.

"Nos vamos conformes, porque nuestro reclamo tuvo trascendencia a nivel nacional y pudimos ser escuchados. Además, fuimos muy bien asesorados por las fuerzas policiales. Ahora esperaremos hasta el 26 para poder ingresar a nuestros respectivos domicilios", agregó.

La protesta de los vecinos vivió momentos de tensión y hasta incluyó la quema de cubiertas en la Ruta 78. Sin embargo, y tras un pedido formal por parte de los vecinos, cuatro integrantes de este grupo pudo dialogar mano a mano con el intendente Dichiara.

"Le planteamos que nosotros no somos turistas y que no queremos ver nuestras casas. Lo que buscábamos es una respuesta sobre lo que pasó anoche, con respecto a los dos incendios", aseguró Trujillo.

Tras la reunión, Dichiara llamó a la calma y reiteró que los propietarios no residentes iban a poder ingresar tranquilamente a partir del 26 de octubre, tal cual se había anunciado durante esta semana.

"No queremos hacer un River-Boca. Tenemos que estar tranquilos y que no se genere una división entre dos ciudades que siempre estuvieron hermanadas. Que Bahía esté en fase 3 no es nuestra culpa", había mencionado esta tarde Dichiara, en diálogo con FM Atlántica.

Además, el jefe comunal había expresado que los hechos vandálicos ocurridos en las últimas horas son "aislados" y que se investigará a fondo para buscar a los culpables.

Durante el encuentro, además, se acordó proponer en el ámbito del Concejo Deliberante montehermoseño que en lugar de 200 autos por día se permita el acceso de 400.