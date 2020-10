Las clínicas privadas buscan medicamentos "alternativos" para pacientes con Covid-19

Días atrás, el sector privado de la salud bahiense alertó públicamente que hay serios problemas de suministro de medicamentos esenciales para los pacientes con COVID-19 graves.

A través de un comunicado que fue elaborado por las autoridades del Distrito X de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia (Fecliba) se habló sobre las dificultades "para abordar el manejo de la sedación, analgesia, delirio y relajación muscular en pacientes críticamente enfermos de COVID-19".

Al respecto, Rubén Matoso, presidente de la entidad, reconoció en diálogo con el programa "Hoy También", por LA BRÚJULA 24, que "los costos han subido y ese es el verdadero problema. Hace 15 días mandamos un texto por medicación esencial en riesgo diciendo que el uso de estos elementos son drogas relajantes que se usan en pacientes con asistencia respiratoria mecánica".

"Estas han sufrido un aumento importante en los últimos meses. Es exorbitante. Nosotros hablamos inicialmente de un 440%, pero llegó octubre y ya estamos en 900, con lo cual se hace demasiado difícil. Hay mecanismos como para reemplezarlos, pero no es la mismo para esos pacientes", señaló.

Y agregó: "Uno no quiere atacar a los proveedores de Bahía, porque le aumentan en la droguería y la cadena de distribución se altera. Estamos consiguiendo la medicación, pero con estos precios se hace complicado".

"Ahora hicimos un pedido al presidente de la Federación de Clínicas de la Provincia, que junto a Fecliba han presentado un petitorio tratando de ver si esto se puede resolver", dijo.

Y a modo de análisis, describió el panorama local respecto de la pandemia. "Me animaría a decir que no se si vamos a salir de la fase 3, ayer hubo un aumento de casos tremendo. En realidad, para la población de la ciudad son muchos contagios, creo que la gente tiene que tomar consciencia, uno anda por la calle y ve personas que salen sin barbijo, cosa que me pone bastante mal".