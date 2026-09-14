La receta de torta invertida de manzana que se prepara sin horno

Hay recetas que parecen hechas para la merienda y la torta invertida de manzana es, sin dudas, una de ellas. La combinación de fruta cocida, caramelo y una masa tierna resulta difícil de resistir, especialmente cuando se sirve todavía tibia y acompaña un café, unos mates o un té.

Y acá viene la buena noticia: no hace falta prender el horno para prepararla. Con una sartén o una cacerola que tenga tapa se puede conseguir una torta húmeda, esponjosa y con las manzanas bien caramelizadas.

La preparación, además, no tiene demasiadas vueltas. Es una alternativa práctica para esos días en los que aparece el antojo de algo dulce, pero no hay ganas de complicarse demasiado en la cocina.

Foto: Magnific.

Ingredientes

2 manzanas

2 huevos

100 g de azúcar

120 g de harina leudante

60 ml de leche

50 ml de aceite

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de azúcar para el caramelo

1 cucharada de manteca

Canela a gusto (opcional)

Preparación

Pelá y cortá las manzanas en rodajas finas. En una sartén antiadherente de 20 a 24 cm, derretí la manteca con las dos cucharadas de azúcar hasta formar un caramelo suave. Acomodá las rodajas de manzana sobre el caramelo y, si te gusta, espolvoreá un poco de canela. En un bowl, batí los huevos con el azúcar e incorporá el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Agregá la harina leudante y mezclá hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos. Volcá la masa sobre las manzanas, distribuyéndola de manera pareja. Tapá la sartén y cociná a fuego mínimo entre 30 y 40 minutos, evitando destaparla constantemente. Comprobá la cocción con un palillo: si sale limpio, apagá el fuego y dejá reposar cinco minutos. Colocá un plato sobre la sartén y desmoldá la torta con cuidado para que las manzanas queden hacia arriba.

El secreto está en cocinarla a fuego mínimo

Para conseguir un buen resultado, uno de los puntos más importantes es utilizar fuego bajo durante toda la cocción. El caramelo necesita tiempo para tomar color y las manzanas deben ablandarse poco a poco.

También es fundamental que la sartén o cacerola tenga una tapa que cierre correctamente. De esa manera, el vapor queda atrapado en el interior y ayuda a generar el ambiente húmedo que normalmente proporciona el horno.

Mientras tanto, conviene evitar levantar la tapa a cada rato. Cada vez que se hace, se pierde parte del vapor y puede alterarse la cocción.

Con información de TN Recetas