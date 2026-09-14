El Gobierno reforma la SIDE: habrá carrera profesional y concursos para nuevos agentes

El Gobierno reformará por decreto el Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con el objetivo de establecer una carrera profesional para los agentes, modificar el sistema de ascensos y abrir convocatorias para incorporar nuevos integrantes.

La iniciativa comenzará a implementarse el 1 de enero de 2027 y, según el Ejecutivo, busca conformar un cuerpo de inteligencia profesional, despolitizado y basado en criterios de mérito, capacitación y desempeño.

“Vamos a crear el Cuerpo de Inteligencia de la Nación conformado por los mejores perfiles de Argentina”, afirmó el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, quien sostuvo que la reforma pretende establecer una estructura moderna y permanente.

El nuevo esquema regulará la trayectoria de los agentes desde el ingreso hasta el retiro. Para los trabajadores actuales habrá un régimen de transición que reconocerá los años de servicio, antecedentes y formación acumulada, por lo que no deberán volver a ingresar ni comenzar sus carreras desde cero.

Uno de los principales cambios será el sistema de ascensos. Ya no dependerá exclusivamente de la antigüedad, sino que se exigirán períodos mínimos de permanencia, aptitud psicofísica, capacitación obligatoria y evaluaciones favorables de desempeño. “No habrá ascensos automáticos: deberán cumplirse todos los requisitos previstos”, indicó el Gobierno.

También se implementará una convocatoria anual para quienes quieran ingresar al organismo. Los aspirantes deberán realizar el Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Quienes lo aprueben pasarán inicialmente a una planta condicional por hasta un año y serán evaluados antes de su eventual incorporación permanente.

La ENI tendrá a su cargo una formación común obligatoria y capacitaciones específicas según las funciones. Además, podrá establecer acuerdos con universidades e instituciones públicas o privadas, tanto nacionales como extranjeras.

Todos los agentes tendrán al menos una evaluación anual sobre conocimientos, formación, conducta, aptitudes y cumplimiento de objetivos.

El nuevo Estatuto también contempla estabilidad para la planta permanente, remuneración, licencias, capacitación, asistencia social, jubilación, igualdad de oportunidades y mecanismos de reclamo. A la vez, mantiene las obligaciones de confidencialidad, seguridad y contrainteligencia incluso después del retiro.

Con información de Clarín