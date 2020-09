Por un paro en el cementerio, el intendente Uset debió trasladar en persona un cadáver

El intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, y parte de su equipo de trabajo, debió hacerse cargo en las últimas horas de la inhumación de una mujer que falleció a causa del coronavirus, teniendo en cuenta que quienes debían prestar el servicio de sepelio se encontraban de paro.

"La mujer falleció a la madrugada y nosotros intervenimos por la tarde, por el pedido de la familia", le confirmó a LA BRÚJULA 24, el secretario de Servicios, Luciano Caldevilla.

Entre los funcionarios que participaron del inédito episodio se encontraban, además de Caldevilla, los secretarios de Economía, Obras, Seguridad y el encargado de la comunicación del municipio.

"Intentamos arreglar con el gremio durante la mañana, pero no pudimos llegar a un acuerdo. Le teníamos que dar una solución a la familia, por lo que el propio intendente se hizo cargo en persona de la situación", acotó Caldevilla.

"La familia entendió que nosotros no teníamos nada que ver y que teníamos la voluntad de resolver la situación. Creemos que el reclamo no es correcto en este tipo de casos. Entendemos la medida de fuerza, pero no coincidimos con las maneras", agregó.

“Transportamos el féretro hasta el nicho, acompañados por el intendente Uset y cuando lo íbamos a subir se acercados dos trabajadores del cementerio que estaban mirando y pidieron seguir el trabajo”, finalizó .

Hoy hubo una nueva reunión y aparentemente está levantado el paro.