Otra muy buena jornada para el tenis argentino en Roland Garros

Con las victorias de Diego Schwartzman, Federico Coria y Nadia Podoroska, quienes se instalaron en la tercera ronda, el tenis argentino vivió otra muy buena jornada en Roland Garros. Aún resta por terminar el encuentro que está disputando el cordobés Juan Ignacio Londero ante el italiano Marco Cecchinatto.

Schwartzman necesitó de apenas dos horas para doblegar al italiano Lorenzo Giustino (157°), por un claro 6-1, 7-5 y 6-0. En la próxima instancia, el Peque, 14° en el escalafón, se medirá con el esloveno Norbert Gombos (106°).

Lo más resonante de la jornada llegó de la mano de Podoroska y Coria. Nadie no se conformó con haber devuelto al tenis femenino al cuadro principal del torneo parisino tras seis años, si no que hoy consiguió su primera victoria ante una jugadora del Top 50 y se metió en la tercera ronda del grande parisino, algo que una argentina no lograba desde el 2014, con Paula Ormaechea.

La número 131ª del ranking WTA bajó a la kazaja Yúliya Putintseva, 27ª del mundo por 6-3, 1-6 y 6-2. Este torneo la ubica en el mejor momento de su carrera, ya que superó su mejor papel en Grand Slam, cuando a los 19 años logró clasificar a la primera fase del certamen del US Open 2016.

Ahora tendrá un duro cruce en tercera ronda ante Anna Schmiedlová (161ª), la eslovaca que dejó en el camino primero a Venus Williams y luego a la bielorrusa Victoria Azarenka (14ª). La llave se le abrió y, de lograr un triunfo, podría meterse al Top 100 por primera vez en su carrera, hoy es virtual 103ª.

En tanto, Coria también logró el batacazo más destacado de su carrera: eliminó en cuatro sets al francés Benoit Paire en su casa y se clasificó a la tercera ronda de Roland Garros. El argentino, que se estrenó como Top 100 en los últimos días, se impuso por 7-6, 4-6, 6-3 y 6-1 para sacar del torneo al 26° tenista del ranking ATP.

En un partido que se extendió por más de dos horas y media, el hermano menor del Mago –finalista del Abierto francés en 2004– ratificó el buen momento que está teniendo durante esta temporada y logró clasificar a una tercera fase en su primera actuación en Roland Garros a los 28 años.

Coria espera por el vencedor del duelo entre el francés Benjamin Bonzi (227°) y el italiano Jannik Sinner (75°).

Pella va por el pase a la tercera ronda

Mañana, en el tercer turno de la cancha N° 7, el bahiense Guido Pella se medirá ante el español Pablo Carreño Busta, 17° cabeza de serie, buscando la tercera fase del Grand Slam parisino.

Pella abrió su camino con un triunfo ante el italiano Salvatore Caruso, por 7-6, 6-7, 7-5 y 6-4, mientras que el ibérico despachó en tres sets al australiano John Millman, por 6-3, 6-2 y 7-5. El historial entre ambos favorece 2-1 al español, pero Guido se impuso la última vez que se vieron las caras (el año pasado en Copa Davis).